"Yo me pongo en el lugar de él, y yo no hubiera corrido, me hubiese entregado, porque lo único que hizo fue cortar la ruta. Que lo juzguen y listo. Me entregaría. Intuyo que él hizo eso. Si no, hubiera cruzado el río, más allá de que a él no le gustaba el agua, no es profundo. Podría haberlo cruzado", sostuvo Sergio Maldonado en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

Respecto a la posibilidad de que Gendarmería Nacional sea responsable de la desaparición de Santiago, consideró: "Tengo opiniones encontradas ahí. Por momentos pienso que fue algo medio aleccionador, porque era un blanco que estaba ahí. O porque en venganza o algo así alguno reaccionó y agarró a Santiago".

Asimismo, criticó el desarrollo de la investigación, sobre todo el tiempo que demoró el juez Guido Otranto en tomarles testimonios a los gendarmes. "Probamos que Santiago estaba en el corte", aseguró.

"Me sorprendió que no lo hayan hecho en su momento y hayan dilatado esto a 43 días de no saber dónde está. Ellos sí saben dónde está. No quiero echarle la culpa a alguien, pero si estoy en un trabajo y hay un jefe, viene alguien y se queja, y en vez de investigar primero, enseguida los protege, muestra de qué lado se pone", señaló.

Además, prosiguió: "La ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), lo que hizo al principio, fue crear un cono de silencio y bajar una protección a la Gendarmería, en vez de ponerse de nuestro lado y ver qué pasó. Para mí se tendría que haber puesto a disposición enseguida. ¿Por qué salir a defender tan rotundamente? Ni un barrabrava puede decir que no va a tirar a un gendarme por la ventana. es un funcionario, su palabra es importante".

"Por más que yo me quiera alejar, se toma políticamente, porque es un año electoral y la vida es política. Todos hacemos política, hasta el que riega una planta. Sí me molesta que algunos lo usen en beneficio propio y yo no puedo controlarlo. Y que después me digan a mí que hago política. Pero si reclamar porque aparezca es política, será que hago política", añadió.

Por último, le envió un mensaje a su hermano Santiago al indicar: "Lo extraño mucho, lo quiero ver, nos quiero ver los tres juntos con mi hermano Germán de viaje. Y hay algo pendiente, el único que no toca ningún instrumento soy yo, y siempre tuve el sueño de poder tocar algo juntos los tres".

"Lo extraño y el que sabe dónde está, que me lo devuelva, porque lo quiero mucho", concluyó.