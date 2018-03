Los números de ATEN, sin embargo, son sustancialmente distintos. En comunicación con LMN, desde el gremio aseguraron que hubo un acatamiento del 90% en toda la provincia.

“Cada día son más los docentes que dicen presente en las aulas. Esto es señal que se ha comprendido la propuesta salarial del Gobierno que, con mucho esfuerzo, ha sostenido el acuerdo aprobado el pasado año por ATEN y que en 2018 han ratificado todos los gremios salvo este último”, manifestó la ministra.

Storioni dijo que el paro lanzado por ATEN “es una imposición producto de un conflicto nacional. El gremio provincial tiene que tener autonomía y tomar sus decisiones libremente. Los chicos no pueden ser rehenes de una decisión gremial resuelta en Buenos Aires”.

Al igual que el gobernador Omar Gutiérrez el pasado sábado, la funcionaria reiteró que “día no trabajado es día no cobrado. Por razones de equidad y justicia no se pueden devolver días a quienes no trabajan”.

Esta mañana, en el marco del primer día del paro de 48 horas, ATEN realizó una gran movilización por el centro de la ciudad y luego, durante la tarde, hizo una permanencia en Casa de Gobierno.

