Puede fallar: fans de River llegaron a Emiratos Árabes justo cuando el Millo quedaba eliminado

"No se puede creer esto, boludo. 18 horas con el culo cuadrado escuchando el alargue arriba del avión con el Wi-Fi. Cola de Migraciones escuchando los penales. Y cuando me toca el turno para entrar a territorio dubaiense, 5-4. Yo me hago co... por un camello. ¿Qué hago acá? No se puede creer. Mirá la cara de orto de los riverplatenses", dice el fanático mientras se dirige a la cinta para retirar su equipaje, todavía en el aeropuerto internacional de Dubai.

Este contingente de hinchas arribó hoy al país árabe con el objetivo de presenciar una supuesta final soñada entre River y Real Madrid (el equipo español definirá su pase el miércoles ante el Kashima japonés). No obstante, deberán buscar la forma de cambiar los tickets para alentar a sus jugadores en el encuentro por el tercer puesto.

