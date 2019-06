“Es una pieza en la que la gente se ríe mucho y como están las cosas, el público lo agradece mucho. Más allá de eso, te lleva a reflexionar, que es el tipo de teatro que me gusta hacer a mí”, asegura el actor, que está abocado a una nueva serie de la cadena HBO, que se estrenará a fin de año. “Es un policial y mi personaje es muy oscuro, muy violento, que pertenece a la ‘maldita policía” (como era llamada la fuerza en la década del ‘90 en el país)”, adelantó el Puma.

Desde joven soñaba con recorrer el país haciendo teatro, y afortunadamente lo cumplo todos los fines de semana muy entusiasmado”

¿Qué podes adelantar de Sin filtros?

Sin filtros es una gran comedia, de esas que te quedan y las comentas por mucho tiempo. Se trata de la famosa comedia de situación, te reís desde que empiezas hasta que termina. Para ser más preciso, el autor pone la posibilidad de que el público pueda escuchar los pensamientos de los personajes. Con Carola Reyna tenemos un matrimonio de 25 años, bien afianzado, de compinches y cómplices, con mucho amor, de esos matrimonios que vos decís ‘que linda pareja’. ¿Y qué pasa? Viste esa pareja amiga, con la que se comparte mucho, hasta vacaciones; ellos se separan y todo la obra se desarrolla a partir de que nuestro mejor amigo nos presenta a la causante de esa separación, que es una jovencita que podría ser nuestra hija. Eso moviliza a nuestro matrimonio.

Gabriel puma Goity

¿Cuál es tu opinión al respecto de lo que propone Sin filtros, con esto de decir todo lo que se piensa?

Mi opinión es que no es conveniente. Creo que hay que tener un diálogo vincular porque no está bueno siempre decir lo que se piensa, y lo digo yo que soy bastante sin filtros. Si un amigo me dice ‘justamente vos lo decís’, y la verdad es que no me siento orgulloso de ser sin filtros, sobretodo en la pareja, porque hay que decir lo que es mejor para los dos, no lo que uno siente. No sentarnos en el ‘yo creo esto’. No abono la idea del sin filtros, no trae buenos resultados.

¿Crees que estamos sufriendo de alguna manera por el ‘sin filtros’?

Actualmente, todos se sientan en ‘sus supuestas verdades’, que son subjetivas y la realidad es que nadie es dueño de la verdad, aunque todos crean lo contrario. Así no va. No tenemos diálogo. El consenso se genera cuando se escucha al otro y se lo entiende, y hay que buscar que es lo mejor para generar vínculos. Ya sea si queremos vivir en pareja o bien en la misma sociedad. Hoy estamos muy sin filtros, en todos los ámbitos, y no está funcionando, cada vez estamos más divididos y es espantoso. Sin consenso no se puede llevar adelante nada.

Entonces, ¿cómo fue llevar adelante el personaje de esta obra?

Como soy una persona ‘sin filtros’, mi personaje me ha enseñado a pensar más las cosas. Me trajo una gran enseñanza, le debo mucho. Mi personaje es una persona que tiene un carácter muy particular, despectivo si se quiere, pero él lo licua para que en su pareja haya buenos momentos. El privilegia el amor que tiene antes que sus ‘convicciones’. Este personaje me hizo ver las cosas del otro lado.

¿Cuál crees que es el atractivo de esta obra que lo convirtió en un éxito de taquillas?

Es una pieza en la que la gente se rie mucho y como están las cosas, el público lo agradece mucho. Más allá de eso, te lleva a reflexionar, que es el tipo de teatro que me gusta hacer a mí. Que te haga reír pero también genere un cosquilleo interno y que te lleve a comentarlo, a reflexionarlo y que no te lo olvides que con la tercera cucharada de sopa cuando termina la obra.

sin filtro, la comedia sensación de Buenos aires, que mañana llega a Casino magic

¿Qué podes decir del resto del elenco?

Es un orgulloso compartir con ellos esta pieza por esta hermandad que tenemos. Carola Reyna está haciendo un gran trabajo. Ha ganado todos los premios de teatro que hay. Van a encontrar un trabajo exquisito de Carola, que es una de las mejores comediantes que tiene el país. Carlos Santamaría está espectacular y Muni Seligmann está debutando en este tipo de obras.

¿Y qué tan importante es la mano de Marcos Carnevale?

Es un gran director. Es extraordinario. El puede hacer teatro, cine o televisión, es más, está estrenando una película en el cine. Es muy difícil dirigir este tipo de comedias, sobretodo en el efecto de que el público puede escuchar los pensamientos de los personajes, y él lo ha hecho con maestría.

Además de esta obra ¿Qué otro proyecto estás llevando adelante?

Estoy abocado a una miniserie de HBO, que supongo que se estrenará a fin de año. Estoy con muchas grabaciones durante la semana, y los viernes me liberan para que pueda girar con la obra. Vale aclarar que la producción esta hecha con Pol-Ka, empresa que acaba de cumplir 25 años y que significa todo un orgullo para los actores del país.

¿Qué nos podes adelante sobre eso?

Es un policial y el personaje que hago en la obra no tiene nada que ver (risas). Es un personaje muy oscuro, muy violento, es un miembro de la famosa fuerzas de la bonaerense, que a mediados de la década de los 90 era llamada ‘la maldita policía’. Es un desafío actoral muy lindo, más allá de la oscuridad de este personaje.

Siendo un actor que pasó por el cine, teatro y televisión ¿Cuál de esos medios es de tu preferencia?

A mí me encanta que me convoque desde diferentes lugares pero mi lugar es el teatro. Yo estudié para ser actor de teatro y de ahí me han llamado y voy muy contento a hacer cine y televisión, pero a mi me van a encontrar siempre arriba de un escenario. Yo amo el teatro y a mi particularmente me encantan las giras. Desde joven soñaba con recorrer el país haciendo teatro, y afortunadamente lo cumplo todos los fines de semana muy entusiasmado, más allá de que es poco duro alejarse de la familia. Si tuviera que pensar por mi -y llevándolo a lo que presenta la obra- yo viviría de gira, pero hay una familia que extraña.

Muy alejados de las redes

Gabriel “Puma” Goity confesó que no está involucrado en el mundo de las redes sociales y que aprovecha las giras por todo el país para tener contacto con el público e intercambiar mensajes. “El intercambio con el público lo tengo en el teatro. Me gusta ver a la gente, sentirla y si me esperan a la salida, un buen abrazo, eso me gusta más que estar detrás de un red social. Hago teatro desde que tengo 21 años y es raro que los fines de semana no este arriba de un escenario, y a mi gente, la veo siempre allí. Así que para los neuquinos que nos vengan a ver, podremos charlar una vez terminado el show”, declaró.

