¡Qué caderas! Con qué famoso músico se puso a bailar Wanchope Ábila tras el triunfo de Colón

Sin lugar a dudas, Wanchope Ábila es una de las grandes figuras de este Colón de Pipo Gorosito que viene protagonizando una gran levantada en los últimos partidos. Este último sábado, el equipo santafesino le ganó 2 a 0 a Banfield, y aunque el delantero ex Boca no convirtió ningún gol, fue uno de los puntos más destacados del equipo. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que una vez terminó el partido el futbolista viajó directamente a Córdoba, para poder asistir a una de las noches más emblemáticas de la música de esa provincia.

Un fanático Wanchope Ábila fue figura en Colón y a la madrug.mp4 Fuente: Redes Sociales

Y como buen cordobés que es, Wanchope Ábila no quiso perdérselo y viajó a ver el show del domingo. No es la primera vez que el delantero de Colón se mostró muy cerca de la Mona Jiménez, ya que en varias ocasiones contó que lo iba a ver desde que era pequeño, e incluso no solo llegó a conocerlo, sino que también a tener una relación con él (incluso se lo vio bailando junto a Carlos Tévez en más de uno de sus shows).