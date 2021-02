"Qué casualidad": Luli y Redrado tuvieron COVID en Miami

“Ayer me llegó la información. Le escribí a Luciana, le pregunté si era cierto que tuvo COVID en Miami y me dijo: ‘Sí. Me contagiaron a los cuatro días que llegué, por eso me quedé más”, explicó el periodista, mientras que Mariana Brey añadió que eso descarta la posibilidad de que Salazar se haya quedado en Norteamérica más tiempo para subrogar un vientre nuevamente.

“Recién las últimas semanas salí a la calle. Ni siquiera pude ver a mi abogada, Ana Rosenfeld. Llegué un miércoles y el domingo habría sido el día que me contagié. Me di cuenta a los cinco días, empecé a perder el gusto y el olfato, Fue leve, fueron los únicos síntomas que tuve. No lo padecí”, fueron las declaraciones que la actriz le brindó al conductor de LAM.

“¿Y Redrado?”, le preguntó De Brito. “Ese día había dos personas que me llamaron para decirme que le salió positivo el PCR, pero yo no hablo de los demás”, sentenció la panelista de Polémica en el bar haciéndose la desentendida.

Por su parte, al ser consultado sobre su positivo en COVID-19, el expresidente del Banco Central de la República Argentina, manifestó: “Es cierto, sí". "Pero por suerte casi sin síntomas, solo olfato y gusto. No tuve fiebre, fue leve”, precisó utilizando llamativamente las mismas palabras que Salazar para describir los síntomas que tuvo, idénticos a ella.

“¿Hay alguna especulación dando vueltas?”, le preguntó Redrado a De Brito, quien contestó “no” con mucho humor, dado que todo indica que se encontró con Luli en Estados Unidos.