Qué contestó Yanina Latorre cuando le ofrecieron ingresar en la política

Mientras sigue en sus vacaciones en Miami , Yanina Latorre explotó y terminando llamando la atención de todos. ¿Se enojó con algún famoso? ¿Se peleó con alguien vía redes sociales? No, no pasó nada de eso esta vez. Según se pudo saber en LAM, un político quiso sumarla a sus filas, y fiel a su estilo, ella lo sacó de escena rápidamente.

Cómo no podía ser de otra manera, Ángel de Brito charló con su panelista estrella, quien le mandó un audio desde las tierras del Tío Sam y le contó todo: "Me llamó cuando estaba viniendo para Miami. Me dijo que le gustaría candidatearse, no sé para qué, y que quería contar conmigo en la fórmula", arrancó.

"Le dije que no, de ninguna manera. Le expliqué que no me interesaba la situación para nada. Nunca haría política. Iría contra mis principios, en todo sentido. Acordate cómo me enojé con Cinthia Fernández cuando se candidateó”, añadió desde la playa.

“Me parece que una persona que no es militante, que no trabaja, que no hizo toda una carrera en política, no debería postularse. No estoy hablando con nadie para ninguna candidatura política. ¡Por Dios!", sentenció antes de irse a pasear por el shopping.

yanina-latorre-politica-2.jpg Alberto Samid la quiso convencer. Yanina Latorre le dijo que ni disfrazada de mono.

Hace unos días, Yanina se peleó vía redes sociales con algunos usuarios que la gastaron por elegir ese lugar para vacacionar en este momento de crisis: “Besis para los que me bardean. Estoy en Miami, que es grasa”, aseguró desde su cuenta de Twitter.

“Y hay algas Jajaajajajajaja, mientras los odiadores seriales se cagan de frío y defienden a albetico (refiriéndose a Alberto Fernández), cagándose de hambre. Amooooooor", lanzó a modo de cerrar el debate.