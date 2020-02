¿Qué dijeron dos de los rugbiers ante el juez de Garantías?

Las fuentes indicaron que se especula con que los demás acusados, también exijan la presencia del juez en sus indagatorias.

Máximo Thomsen y Ciro Pertossi fueron los dos primeros de los ocho rugbiers en presentarse ante la fiscal Verónica Zamboni para prestar declaración indagatoria sobre el crimen de Fernando Báez Sosa.

Tanto Thomsen como Pertossi se negaron a declarar y hasta ahora mantienen la estrategia planteada por su abogado defensor al cuestionar la labor de la representante del Ministerio Público Fiscal con miras a lograr su apartamiento por no infomarles supuestamente qué delito se les imputaba. Los dos acusados afirmaron que:" No sabemos por qué estamos detenidos", "Somos inocentes" al tiempo que advirtieron que: "Con esta fiscal no vamos a declarar".

Las indagatorias se dan en el marco de un cambio de caratula que propuso la fiscal Zamboni en donde también se incluyó como co-autores del hecho a Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Enzo Comelli.

Por otro lado, Alejandro Milanesi y Juan Pedro Guarino siguen vinculados a la causa y están acusados como participes necesarios del hecho a pesar de haber sido liberados el pasada 10 de febrero por falta de méritos.

