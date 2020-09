¿Qué dijo Canapino tras la infartante definición en Buenos Aires?

“La largada es un momento clave. La carrera se gana en la largada claramente. Él tenía un poquito más y pudo administrar los neumáticos. Por eso llegó más entero al final. Yo tuve que bloquear para que no me alcanzara. Yo tenía muchas dudas sobre qué iba a pasar en la partida, pero por suerte salió bien”, contó Canapino luego de la ceremonia del podio.

Y además reveló que pensó cuando Rossi intentó el sobrepaso: “Yo esperaba un sobrepaso de Matías en cualquier lugar. Sabía que iba a poner el auto. Yo frenaba ben adentro, por la cuerda, para no dejarle un hueco. Y en la última vuelta sabía que iba a hacer algo distinto, pero no sabía bien qué. No esperaba que salieron todo por afuera. En un momento pensé ‘uy, me la gana’. Pero por suerte tuve mejor tracción sobre el final. Estuvo tremendo ese final”.