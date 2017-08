Desde entonces, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue la principal interlocutora del Gobierno y, hasta hoy, el presidente Mauricio Macri se refirió al tema sólo en una ocasión. En todas las declaraciones, la funcionaria desvinculó a la Gendarmería de la desaparición.

El 4 de agosto, organismos de derechos humanos presentaron una denuncia por desaparición forzada de persona y un habeas corpus en favor del joven de 28 años. Testigos comentaron que vieron cómo el artesano había sido capturado a orillas del río por los agentes y subido a una camioneta de Gendarmería. Durante la presentación, el director de Gendarmería de Esquel dijo desconocer el paradero de Maldonado.

El 6 de agosto el Juzgado Federal de Esquel emitió un comunicado en el que sostuvo: “No se ha corroborado que Santiago Maldonado haya sido detenido por la Gendarmería Nacional Argentina en el procedimiento que realizó el 1 de agosto”.

Ese mismo día, la ministra Patricia Bullrich declaró que "no hay ningún indicio" de que Gendarmería esté involucrada en la desaparición de Santiago Maldonado. "Tampoco tenemos indicios de que Santiago haya estado en el lugar, porque todas las personas estaban encapuchadas".

Se tomaron pruebas de dos camionetas en las que se encontró cabello y rastros que serían de sangre y que serán cotejados con el ADN de la familia Maldonado. Se espera que los resultados se conozcan en las próximas horas.

El 8 de agosto, a una semana de la desaparición, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que "el Gobierno es el primer interesado en saber qué le pasó". Ese día se publicó en el Boletín Oficial una recompensa de 500.000 pesos para quien pueda aportar datos fidedignos sobre el paradero del joven.

Dos días después, el presidente Mauricio Macri dijo en La Red:"Estamos trabajando a destajo para intentar ver qué es lo que pasó”.

El 13 de agosto, tras las elecciones PASO, en rueda de prensa se le consultó a la gobernadora María Eugenia Vidal qué pensaba del caso. La mandataria dejó el micrófono para evitar dar declaraciones.

El 16 de agosto, Bullrich se presentó en el Senado para brindar información respecto del operativo de búsqueda. Allí pidió que la sociedad no condene a Gendarmería ni al resto de las fuerzas. "Es importante no estigmatizar a nuestras fuerzas de seguridad", dijo. Por otro lado, insistió en que no hay “indicios” de que esa fuerza “haya actuado con violencia y haya tenido algún detenido”.

Bullrich también salió en defensa de su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, apuntado por los organismos de derechos humanos como el responsable in situ del cuestionado operativo de desalojo de las barricadas en la Ruta 40 y del accionar contra el campamento Lof. Noceti fue visto el día de la manifestación sobre la ruta.

El 22 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar para la protección de los derechos de Santiago Maldonado en Argentina y concluyó que los derechos a la vida e integridad personal del joven se encuentran en una situación de grave riesgo, puesto que desde el 1° de agosto de 2017 hasta el día de la fecha no se conoce su destino o paradero.

Al día siguiente, Bullrich se reunió con organismos de derechos humanos. Ángela Catalina 'Lita' Paolin de Boitano, presidenta del organismo Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, dijo que Santiago es un desaparecido forzado y acusó al Gobierno de ocultar su paradero. Bullrich enojada contestó que eso era un supuesto ideológico y que eso “no es la realidad”.

El jueves 24, la Fiscalía General cambió la carátula de la causa a desaparición forzada.

El sábado 26 en La noche de Mirtha, la ministra de Seguridad reiteró: "Estoy segura de que no fue Gendarmería porque investigamos mucho (...) Gendarmería está siendo investigado de arriba para abajo".

Al día siguiente en el programa La cornisa declaró: "En el caso Maldonado hemos hecho todo lo que hemos tenido que hacer", al tiempo que hizo saber sobre su "íntima convicción" de que la Gendarmería no está vinculada a la desaparición de Maldonado, aunque eso "lo terminará definiendo el juez", dijo.

Ayer, la familia de Maldonado presentó nuevas pruebas en la causa. Entre ellas, un video y fotografías de la protesta en los que aseguran que se ve a Santiago con la misma vestimenta que llevaba el 1° de agosto y una imagen de una boina similar a la que usaba y que fue hallada durante los allanamientos que hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el lugar de la represión.