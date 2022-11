Qué dijo Julieta cuando le contaron que Marcos está enamorado de ella

Tras los dichos del conductor, Lucca Bardelli dijo en redes sociales: "No tengo problema con los tapes que pasaron ayer en el estudio. Me pareció alevoso lo que estaba diciendo Santi Del Moro. Es mi novia y sé que va a salir todo bien. Cuando se termine todo esto, van a cerrar la boca porque no me cambia en nada lo que digan, no me quiero comer la peli", declaró de manera tajante.