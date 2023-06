Qué dijo Paredes sobre la relación de los jugadores de la Scaloneta con el Papu Gómez

Después de la consagración ante Francia, en una final histórica, la relación de los futbolistas convocados con Alejandro Gómez dejó de ser fluida como antes. No solo porque dejó de ser citado por Scaloni a partir del poco rodaje que tiene en Sevilla, sino porque en las redes sociales ya no se observó la misma interacción que había antes de diciembre. Incluso no fue invitado a algunos eventos que compartieron los jugadores.

Embed "ESTABA CONVENCIDO DE QUE IBA A SER BECKHAM"



Messi, tentado con el Kun por el nuevo corte del Papu Gómez, en vivo por ESPN.#ESPNQatarEnStarPlus pic.twitter.com/Vl1wRCO8w2 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 7, 2022

La versión extraoficial que trascendió es insólita pero no son pocos los que la creen cierta. Supuestamente, el Papu le habría hecho una "brujería" a Giovani Lo Celso antes del Mundial para que se lesionara y así ocupar su lugar en el once titular. Gómez jugó de arranque frente a Arabia Saudita y luego contra Australia, pero después se lesionó.

En la nota con Ezzequiel, Paredes dijo: “Lo del Papu Gómez es un rumor que se dijo en internet y no se porque. Nosotros no le damos bola porque sabemos como es la prensa. Cuando las cosas van muy bien, algo tienen que hablar para movilizar ese bienestar. Entonces tratamos de no escuchar y seguir con lo nuestro. Nosotros estamos muy bien como grupo, como Selección, como equipo. Disfrutamos de lo que estamos viviendo y lo que puede pasar al externo tratamos de no darle bola”.