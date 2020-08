Qué es la demisexualidad, la atracción sexual más allá de lo físico

“Todo este tiempo me estuvo pasando esto y no podía ponerle un nombre”, así definen su proceso de descubrimiento las personas demisexuales, aquellas que tiene una orientación sexual poco conocida.

La demisexualidad es considerada parte de los parámetros de la asexualidad, ya que quienes se perciben como tal no experimentan el deseo sexual hasta generar un vínculo signficativo con la otra persona.

No hay tiempos estipulados para generar ese vínculo: pueden pasar horas, días, semanas o meses. Es un sentimiento subjetivo, que depende de la experiencia personal.

“Te das cuenta que sos demi cuando alguien que te parece hermoso no te atrapa en una conversación. Por ahí intentas una charla y no hay nada interesante o simplemente no conectas y ahí automáticamente perdés el interés en la otra persona”, contó Daniela, una joven de 23 años, a LM Neuquén.

Experiencias demisexuales

Pablo, de 27 años, lleva años replanteando la forma en la que se relaciona sexoafectivamente. En la adolescencia experimentó sexo casual, en pareja y en vínculos amistosos, nunca tuvo problemas para relacionarse sexualmente de forma random.

A sus 22 años todo cambió. “Me junte con una chica que me parecía hermosa, nos llevamos muy bien y todo. Sin embargo, pese a que dormí con ella esa noche, nunca tuve deseo sexual, pero si ganas de besos y mimos”, contó a LM Neuquén.

“Esa experiencia me permitió ver que detrás de una cita o del interés en una persona se escondían infinitas presiones sociales que me llevaban a pensar que, si en esa ocasión no había sexo, había sido un fracaso. Y aunque con el paso del tiempo me di cuenta que a mí no me modificaba en nada, tenía miedo de que la otra persona piense que no me había gustado o que había perdido el tiempo juntándose conmigo”, recordó.

“Me llevó años reconocerme como tal, porque me costaba salir de lo que yo socialmente tenía que cumplir. La idea de que el sexo sea el paso posterior a entablar o construir un vínculo no está bien vista por la sociedad”, agregó Pablo.

Durante años no pudo hablarlo con sus amigos y amigas, no solo por no saber del todo lo que le pasaba, sino por miedo a que no lo entiendan. Sin embargo, con el paso del tiempo aprendió a exteriorizarlo.

“Me di cuenta, cuando lo empecé a contar, que no era tan raro y que muchas personas estaban en la misma que yo. El tema, es que no es un término que sea conocido y pensás que nadie puede empatizar con lo que te está pasando”, continuó Pablo, que tras cinco años de intentar entender qué le pasaba, descubrió que era demisexual.

Para Paula, de 27 años, fue diferente. “Lo supe primero y después descubrí que esa definición existía. Me tuve que equivocar muchas veces”, admitió.

Desde su casa, la joven contó a LMN que le costó entender por qué los demás no tenían esos límites. “Por qué tenían un interés puramente sexual. Y eso hizo que me sienta vacía muchas veces”, agregó.

Fiorella Rizzuto, activista de la Agrupación de Pluridades Asexuales (AgruPas), explicó a LM Neuquén que no está definido hasta que punto la demisexual representa a una disidencia porque “es algo súper común”.

Tinder incluyó la opción demisexual entre sus orientaciones sexuales

“Lo que pasa es que surge del concepto de asexualidad y se empieza a leer desde esa perspectiva, pero después se amplió y salió un poco del espectro asexual, que es más rígido”, añadió.

“La demisexualidad también surgió con fuerza a raíz de la cantidad de aplicaciones como Tinder, ya que había gente que no se sentía a gusto con toda esa movida. Incluso, la red social, dentro de la elección en las orientaciones sexuales, da la opción demisexual. Es para dar una pauta de qué tipo de persona sos en estas redes, aclarar que posiblemente no vas a tener sexo en la primera cita”, agregó.

Patologización de la demisexualidad

Una de las principales preocupaciones que tienen desde la agrupación es la patologización de la demisexualidad y de la asexualidad en todas sus variaciones.

“Muchas veces, cuando una lo cuenta, te dicen ‘Ya vas a conocer al indicado’. Piensan que necesitas conocer a alguien que te va a generar eso, o esperar al príncipe azul. Y no va por ahí, ni por la religión. La gente lo liga a otras cosas porque culturalmente vivimos en una sociedad tan hipersexualizada que cuando uno no se muestra así te empiezan a preguntar qué te pasa”, explicó Agustina Escobar, otra de las activistas de la agrupación.

“Empecé a ir a una psicóloga con perspectiva de género que me ayudó un montón, porque fue un espacio donde yo podía hablar de lo que me pasaba sin que me patologizaran, ya que se considera a la demisexualidad como una orientación sexual más”, agregó.

demisexualidade.jpg

Nicolás Cristaldo, otro referente de la organización, dijo: “Por un lado tenés a la gente que se siente identificada o entiende lo que estamos hablando. Y por otro lado, personas que piensan que se habla de una problemática”.

Todos los testimonios coinciden en que la demisexualidad y la asexualidad, no significa no vivir una vida sexual, sino habitar la sexualidad desde otra perspectiva.

Es una situación que atraviesa a millones de personas, pero no es popular y en ese sentido la ayuda de la agrupación es clave. “Me ayudó a entenderme y conocer a quienes están en la misma que yo. Porque cuando lo explico al común de la gente les cuesta horrores entenderlo y eso me generaba angustia, sentía que yo tenía un problema. Por momentos me pesaba bastante hasta que entendí que soy así por elección”, contó Escobar.

Cómo es una cita para personas demisexuales

No son pocas las veces que quienes se consideran demisexuales, o están experimentando sus primeros pasos dentro de su orientación, sintieron incomodidad en la creación del vínculo.

“Hay gente con la que podés conectar bien y otras personas que te tildan de “sensible” por no despertar una atracción sexual temprana. Pero no es que querés no tener una relación, es que simplemente querés elegir a quién darle tu energía y necesitas sentirte cómodo para eso”, admitió Pablo, de 27 años, a LM Neuquén.

“Uno sabe que atracción sexual de entrada no va a sentir. Sin embargo, algunas veces me quise dar la oportunidad de construir un vínculo para poder sentirla, pero para que eso tiene que haber paciencia del otro lado”, aseguró Fiorella Rizzuto, activista de la Agrupación de Pluridades Asexuales (AgruPas).

“En más de una oportunidad me encontré con gente que no entendía la situación e insistía y eso te genera rechazo”, continuó la mujer.

“Muchas veces, que no haya sexo en la primera cita es considerado un fracaso. Me pasó que algunas personas piensen que no me gustan tanto por no tener esa atracción, pero no entienden, aunque lo explique, que no es un problema con esa persona, sino que yo me siento así”, aclaró Agustina Escobar, una joven demisexual.

46485396_2175650002467522_4299449111553245184_o.jpg

¿Anticiparse o esperar? “Uno explica qué es lo que pasa para que la otra persona pueda elegir y no se quede ahí esperando algo que posiblemente no se vaya a dar”, agregó Agustina.

Sin embargo, Pablo tiene otro punto de vista. “Creo que lo que elijas es válido porque es lo que a vos te pasa, pero anticiparse a algo no tiene mucho sentido. Es mejor dejarse llevar por la situación y, llegado el caso, se charlará o no se dirá nada”, dijo.

Surgimiento de la demisexualidad y el recorrido asexual

El origen de la palabra demisexualidad en un misterio. “Es un concepto relativamente nuevo, que además, surge también mucho de la ayuda de los foros de internet. Es una creación colectiva en cierto punto, es todo nuevo, incluso la difusión", aseguró Rizzuto.

Como movimiento organizado, la asexualidad apareció en los 90, en foros de internet. Allí la gente empezó a juntarse. En 200, David Jay creó la Red para la Educación y Visibilidad de la Asexualidad (AVEN, por su siglas en inglés).

“A partir de ahí se define que la asexualidad es no sentir atracción sexual, todo lo demás es otra cosa”, dijo Nicolás Cristaldo, encargado de la parte histórica de la agrupación.

En 2011, se crea en Argentina Yo Tambien Soy Asexual Argentina (YTSAA) gracias al avances de la temática en Estados Unidos. Luego de varios encuentros virtuales, los integrantes se conocieron en persona y desde 2017 participan como colectivo en la marcha del orgullo.