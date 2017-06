La mediática panelista anunció que participará en las legislativas por el espacio UNA Santa Fe Renovada, que se referencia a nivel central con Massa, según publicó Clarín.

"La política se hace en la calle, no en la universidad. El objetivo es formular leyes para resolver las necesidades de la gente", aseveró Granata.

Granata competiría en las PASO del 13 de agosto con otra línea del massismo en la que está el actor Alejandro Grandinetti.

La candidata confirmó su postulación en diálogo con Radio Mitre, al tiempo que aseguró sentirse "capacitada" para ocupar ese lugar, pese a las "difamaciones" que dijo haber detectado en su contra.

"Yo empecé a militar el año pasado, y les pedí que me dejen empaparme en el tema, y ver si puedo asumir tamaña responsabilidad", había adelantado a fines de marzo.

"Cuando recorro los barrios pobres y marginales de Santa Fe, la gente me pide lo que necesita. Yo les aclaro que voy a escuchar y no a prometerles cosas. Voy a luchar por lo que hace falta, pero la gente tiene que saber que cuando llegás al poder, en el caso de que llegue al Congreso, no es tan fácil que todos te voten a favor lo que necesitás para Rosario. Es un trabajo muy duro que lleva tiempo", observó Amalia antes de hacer pública su candidatura.