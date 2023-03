Qué hizo Marcelo Tinelli después de escuchar las escandalosas frases de su hija Cande contra Guillermina Valdés

Una inesperada polémica se desató este miércoles por la noche, luego de que Cande Tinelli criticara con dureza a Guillermina Valdés, última ex pareja de su papá. Cuando todo parecía que entre el clan Tinelli y la modelo había terminado todo más que bien, la influencer habló pestes de la ex de Marcelo TInelli , quien parece tener el aval del conductor.

Pero, ¿qué es lo que dijo exactamente Lelé de Guillermina Valdés?. “Nunca conecté mucho con ella yo, somos diferentes. A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo, si no ves bien a tus padres o a un familiar...”, reveló la influencer al ser consultada por Ángel de Brito por la ex de su papá.

“Está todo bien, es su vida, pero yo nunca tuve mucha piel con ella, como algo, no sé, algo energético”, reveló antes de referirse a como era el trato de Guillermina con los otros hijos de Marcelo: “Mmm, no sé, conmigo más o menos, la respeto pero nunca tuve mucha piel con ella, con mi hermana Mica se llevaba mejor porque ella es mucho más tranquila”.

Ante la consulta si creía que Guillermina Valdés le había hecho mal a Marcelo Tinelli, la influencer aseguró: “Yo creo que un poco sí, un poco le hizo, no quiero meter la pata pero no sé, mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas por su relación, por ella”.

Tinelli Cande2.jpg

“No le echo la culpa a ella por eso, porque él es grande también, pero como que le fue cortando cositas, yo sentía que capaz no lo apoyaba tanto, que no le gustaba el programa, que no le gustaba esto, creo que se metía en el programa. Es más, yo creo que fue jurado para estar ahí ‘controlanding’, ella desconfiaba de todas y mi viejo es bravo, pero yo le decía a mi papá que no estaba siendo gracioso, que había perdido la chispa”, agregó después la influencer.

“Ela lo anulaba estando sentada ahí, estaba todo mucho más cuidado, igualmente fue un momento, yo creo que al principio estuvieron muy bien, muy enamorados y estaba todo bárbaro”, agregó la ex de Coti quien también criticó a los hijos de la modelo: "Estamos criados de distintas maneras. Nosotros somos muy educados y agradecidos y por ahí no veía lo mismo del otro lado".