Maradona, en declaraciones al sitio web El Destape que conduce el periodista Victor Hugo Morales, manifestó que le pediría a los diputados que tratan el proyecto de legalización del aborto "que le den una posibilidad a esa mujer de elegir democráticamente".

"Acá las mujeres que están en contra después son las que no sufren, le pedimos a los diputados (que voten la ley) porque perder un hijo o perder la vida no es lo mismo que ir a gritar frente a un juez", aseguró el ex jugador de la selección nacional.

