Qué le cantaron a Lionel Messi en Barcelona en el momento que regresó a París

La historia de Lionel Messi y el Barcelona tuvo un final muy oscuro, cuando entre lágrimas el futbolista argentino anunció que debía irse del equipo catalán debido a que Laporta, presidente de la institución, había decidido no renovarle el contrato. Sin embargo, desde ese momento, los rumores de una posible vuelta de la Pulga no pararon de sonar.

“Para Leo ésta es su casa y tiene las puertas abiertas, así que no puedo decir nada más. Es un amigo, estamos en contacto permanente, hablamos de muchísimas cosas, y nada más; a partir de ahí, dependerá mucho de él, de lo que quiera hacer en su futuro, de lo que encaje para el club también, pero es evidente que esta es su casa”, aseguró el técnico del Barcelona quien no dudó en asegurar que podría jugar en el actual equipo: “Es el mejor del mundo y de la historia, encajaría siempre”.

Lionel Messi Barcelona 1.jpg

El que no se mostró tan optimista de esta vuelta fue Jorge Messi, padre de Lionel y quien se encarga de manejar la carrera de su hijo. El rosarino estuvo en Barcelona, por lo que la pregunta sobre una posible vuelta de la Pulga al club catalán no se hizo esperar. “No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça”, aseguró antes de agregar: “No se dan las condiciones. No hemos hablado con Laporta y no hay oferta”.