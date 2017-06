¿Qué le pasó a Tinelli?

Labonia, en diálogo con el portal Ciudad.com explicó que debió suministrarle “una inyección de corticoides” para “desinflamar las cuerdas vocales”.

En cuanto al cuidado que deberá tener el vicepresidente de San Lorenzo, el doctor aseguró que deberá seguir con la medicación y cuidarse la garganta para que no se inflamen más las cuerdas. “Deberá hablar bajito. Lo que pasó es que, al comenzar el programa, elevó la voz y eso hizo que se le inflamen aún más las cuerdas vocales”, detalló Labonia.

La inflamación de la laringe provoca ahogo y disfonía, y el principal problema es la sensación de falta de aire.

Feo momento

El angustiante momento comenzó cuando Tinelli debía presentar una publicidad y comenzó a tocarse la garganta. “El dolor de garganta es tremendo, me está matando... Alguien que me ayude...”, fueron las palabras del conductor en medio del vivo. “Cerrada la garganta, señores. Alguna que venga a ayudar acá, porque me está costando mucho”, pidió Marcelo.

Luego que se retirara a su camarín para ser asistido, Moria se hizo cargo del programa hasta que Tinelli regresó en el último tramo del programa. “Les quiero pedir perdón a todos. Fue un momento muy feo”, comenzó el Cabezón cuando se recuperó.

“Yo los miraba a todos y quería que alguien viniera a salvarme. Me estaba quedando sin voz y se me cerraba la garganta, fue un momento muy feo”, remarcó.

Con una bufanda enorme que le cubría la garganta, confesó que nunca le había pasado algo igual. “Si elevaba la voz, me caía. Dije ‘me ahogo en cámara’. Una cosa tremenda”, expresó Tinelli antes de despedirse hasta el lunes.