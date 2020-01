Así, desde el viernes 10 de enero será la reapertura del Balneario Lago Espejo para uso diurno exclusivamente. Habrá presencia de guardavidas y servicio de proveeduría, sanitarios y fogones.

Áreas que continúan cerradas:

Cabaña Piuken (Lago Espejo chico a Lago Espejo Grande).

Bahía Guardaparque, Lago Espejo.

Sendero Cerro la Mona.

Sendero Cerro Campana.

Sendero Perilago: desde Camping Rincón a Población Martínez.

Sendero Laguna Sofía.(Brazo machete – Brazo Rincón).

Sendero Lago Gallardo.

Sendero a Cerro Dormilón- Refugio. Cerro Dormilón por población Martinez.

Sendero Cerro Colorado. Refugio Cerro Colorado por población Chabol.

Sendero a Última Esperanza y a Coihue el Abuelo.

Sendero del Espejo al lago Correntoso (Desde Seccional Espejo).

Sendero a Cascada Ñivinco.

Sendero a Lago Totoral y Laguna Aroncohue.

Sendero Aguada del Burro.

Sendero en Brazo Rincón: desde camping Rincón hasta ex-propiedad Diem.

Sendero Las Lagunas.

Camino Viejo de Villa Correntoso a Cruce 7 Lagos.

Sendero Panguinal.

Áreas habilitadas parcialmente (sólo para uso diurno de 10 a 20):

Campings del Perilago, Zona Brazo Rincón, Los Topitos y la Florencia.

Camping de Población Coleti “Bellunesse”.

Camping Espejo Chico: lado Sur y lado Norte

Camping Quintupuray

Áreas habilitadas normalmente:

Camping libre en el Río Pichi Traful

Camping concesionado en el Lago Pichi Traful

Camping libre en Lago Villarino

Camping concesionado en Lago Falkner

Todos los campings en la zona de la comuna de Traful

Zona Seccional Huemul

Camping La estacada

Camping Ragintuco

Camping Don Horacio

El fenómeno de floración de la caña de colihue es monitoreado desde octubre de 2018. Dichas tareas de monitoreo y prevención son realizadas periódicamente a través de la Mesa Interinstitucional de Trabajo por la Floración de la Caña Colihue, que integra el Parque Nacional, junto al Ministerio de Salud y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de la Provincia del Neuquén y municipios de la zona.

El Parque Nacional Nahuel Huapi reiteró las medidas preventivas a tener en cuenta y piden especial atención a las medidas en las áreas de servicios habilitadas:

· Acampe en las áreas habilitadas. Cuando elija el sitio para instalar un campamento, hágalo en lugares alejados de posibles refugios de roedores, como pilas de leña, matorrales, inmediaciones de basura, matas de rosa mosqueta u otros arbustos muy tupidos.

· Use carpas con piso, cierres y sin agujeros. Manténgalos cerrados

· Evite acostarse en bolsas de dormir a la intemperie.

· Mantenga la comida en recipientes bien cerrados durante el día y la noche, que sean resistentes y estén lejos del alcance de los roedores.

· Evite llevarse a la boca tallos, hojas y frutos silvestres. Si los recolecta lávelos con agua con lavandina.

· No arroje vísceras de pescado al agua o en los alrededores, (quemarlas o ponerlas con el resto de la basura.)

· Hágase cargo de sus residuos, guardándolos en bolsas resistentes y depositándolos en lugares destinados a tal fin.

· Evite el ingreso a construcciones abandonadas, caballerizas, galpones o leñeras. Estos sitios son posibles moradas de roedores.

· No manipule ni toque roedores vivos o muertos.

· Consuma agua envasada. Si es natural agregue 1 gota de lavandina por litro.

· No se permite hacer fuego ni acampar en lugares no habilitados. Use calentadores.

