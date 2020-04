¿Es, entonces, uno de los más afectados el actual entrenador de Belgrano con la disposición de quitar los descensos? ¿Tendrá trabajo en los próximos dos años? Contactamos al propio Caruso para formularle esa consulta y también para conocer su opinión sobre la medida, más allá de su situación personal.

"No, a mí no me afecta en nada, creo que no pasa por una cuestión de que uno pueda dirigir a un equipo de descenso u otro que esté peleando la punta. Uno es técnico de fútbol y dirige lo que venga, no me fijo en eso. Laboralmente no me afecta en nada, estoy preparado para dirigir cualquier club. El presidente del equipo que me contrata, pierde tres partidos y quiere que lo saques adelante aunque no haya descensos", sacó chapa al que muchos hinchas denominan San Caruso y hasta le hicieron estampistas alusivas...

image.png

Igualmente, quien también salvó a Quilmes y Sarmiento, todo en pocos años, fue crítico respecto a las modificaciones. "Me parece que le saca la vida al campeonato, porque aparte van a poner todos pibes, no van a traer jugadores grandes y caros. Va a haber una diferencia de equipos muy grande, pero bueno eso pasa por mí y no por la dirigencia, yo no tengo nada que ver", consideró.

image.png

"Creo que se elije del día a la noche como si fuera cualquier cosa. Entiendo que tendrían que hacer las cosas mejor, preocuparse más por los directores técnicos. Es como que si no tenés descensos ni nada, para qué van a llevar a técnicos, que dirija cualquiera si total es para clasificar nomás... Es como que vas perdiendo la fuente de trabajo", lamentó contrariado con la reforma.

Y fue más allá: "Nadie pelea por los técnicos, nadie se da cuenta que los entrenadores están abandonados y seguimos estando afuera del sistema. Siempre están los árbitros, los jugadores y los dirigentes, a los técnicos nadie nos consulta nada. Pero bueno, es así el fúbol, tenemos que adaptarnos a lo que hay", agregó apenado Richard, que combate a la actual conducción de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), Victorio Nicolás Cocco, quien este martes afirmó que están preparadas unas "50 cartas documento" para Caruso porque denunció que la mayoría de los entrenadores no dispone de obra social.

Lo cierto es que el Salvador récord ya no podrá hacer milagros, al menos, con los equipos "de abajo".

