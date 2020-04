D10s hizo el milagro: ¡Se salvó el Gimnasia de Maradona!

El sábado, el actual técnico de Gimnasia había respaldado a la AFA ante cualquier decisión que vaya a tomar respecto al futuro del fútbol argentino. "La economía no va a ser la misma, los dirigentes van a tener que trabajar mucho para sortear esto. Por suerte tenemos grandes dirigentes en AFA que no me caben dudas que tomarán las mejores decisiones para ayudar al fútbol. Chiqui Tapia está haciendo un gran trabajo en la Asociación del Fútbol Argentino, no nos olvidemos de esto y ayudemoslos todos porque de esta salimos todos juntos", señaló.

365Scores (desde ) on Twitter Un milagro llamado MARADONA. El Diego lo hizo de nuevo y salvó a Gimnasia del descenso. Necesito una pandemia mundial, pero la historia dirá que el Lobo se queda en primera. ¿Cómo iba a irse a la B? pic.twitter.com/Ax5bIOzsKR — 365Scores (desde ) (@365ScoresApp) April 27, 2020

Hasta opinó respecto al tema del descenso y se manifestó en contra de eliminar los promedios. "Tenemos que sacar los descensos pero mantener los promedios", afirmó.

Hoy, el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia, confirmó que la reunión del Comité Ejecutivo programada para mañana dará por concluida la temporada 2019/20 del fútbol, sin campeón para la Copa de la Superliga y sin descensos, pero sí ascensos en las distintas categorías que se definirán "en la cancha".

"Es decisión de los dirigentes que no haya descensos en esta temporada que ha finalizado, pero mantener los promedios para que cuando en el 2022 vuelva el descenso, sea de esa forma y podamos volver a un calendario anual como tiene Sudamérica", sostuvo.

Lo cierto es qe D10s hizo el milagro. Lobo está... en Primera.

