¿Qué opinaron los concejales sobre el discurso de Gaido?

Claudia Argumero, presidenta del Concejo Deliberante por el bloque del MPN, indicóa LMN que “la reforma política es la solución de muchas cosas sobre todo en el gasto. Creemos que vamos a tener el aporte de los demás concejales porque es una enmienda que no va a modificar el espíritu de la Carta Orgánica, es un cuerpo que debate, trabaja y vamos a llegar a buen puerto sobre todo si es un pedido de la ciudadanía”.

Y respecto al proyecto de enmienda, agregó: “Es un tema que se planteó el año pasado, pero no tuvo el acompañamiento en su momento, y veremos cómo lo podemos acompañar, no sólo para bajar los costos de la política porque no se bajan solamente modificando la Carta Orgánica, tenemos un presupuesto en materia de salario mucho más alto del que tenía el ex intendente Horacio Quiroga”.

Por su parte, la concejala Ana Servidio, del Frente de Todos, indicó: “Vemos que hay una proyección de obra pública importante, pero nos preocupa la falta de intervención en los barrios populares y en obras que tengan que ver con coberturas de servicios y regularizar asentamientos o generar mejoras en las condiciones habitacionales de las familias que hoy están viviendo en condiciones muy precarias”. Indicó además: “Vemos con agrado que se desarrolle la meseta, pero los lotes tienen que ser accesibles para la clase trabajadora de la ciudad y lo vamos a seguir estudiando porque es un problema la cuestión habitacional”.

Guillermo Monzani, concejal por Juntos por el Cambio, se refirió también al discurso. “Fue un discurso cargado de optimismo, porque venimos de un año complicado y nos resta transitar todo el 2021 que no va a ser fácil. Pero sobre la enmienda, es correcto, en su momento lo planteamos, pero no logramos un consenso político y me parece bien que las elecciones se hagan cada cuarto años y eliminar las de medio término y que los 18 concejales sean elegidos junto con el intendente. Ninguna capital de la Patagonia tiene ese tipo de elecciones”.

Marcelo Bermúdez, concejal de Juntos por el Cambio indicó: "Es el mismo proyecto que presentamos con Mario Lara (actual concejal de Juntos por el Cambio) en diciembre de 2019, cuando comenzamos la gestión, que fue congelar en número de concejales y eliminar la elección anual, no la de 2021 que no se llega a impedir la realización, pero sí la de 2025. Tenemos que ser conscientes que vivimos una situación de estrechez en la Argentina donde se ajustaron todos, jubilados, empelados, comerciantes y empresarios, menos la política y es hora de que el ajuste empiece por acá”.

En tanto que el concejal del Frente de Todos, Marcelo Zúñiga, dijo: “Es un discurso que ha abordado con citas textuales que comparto y que es muy interesante, y fue un repaso pormenorizado con algunos anuncios hacia adelante y quizás el más destacado tenga que ver con enmendar la Carta Orgánica, lo estamos analizando en el bloque y siempre nos hemos opuesto a la Boleta Electrónica y además en lo participar pienso que sería razonable volver a un esquema de elecciones de intendente y concejales cada cuatro años. No desde la perspectiva de achicar costos, sino más bien de incorporar la planificación como una herramienta estratégica de modernización de los municipios y del estado, e incorporar la participación ciudadana y popular como sostén de las políticas de estado”.

Natalia Hormazábal, Frente de Izquierda y de los Trabajadores sostuvo: “Es un ejercicio de autoafirmación de una realidad que no se vivió en las grandes barriadas de la provincia de Neuquén, una realidad muy difícil en un año de pandemia donde las medidas sanitarias no llegaron a las grandes mayorías, donde muchísimas familias perdieron en el empleo y pese a que el intendente dijo que cumplió la palabra en la solución habitacional estamos muy lejos de cumplir el déficit habitacional de 40 mil viviendas solo entregando 2 mil loteos sociales. Sobre las reformas de la Carta Orgánica viola derechos democráticos de la ciudadanía, porque desde el Frente de Izquierda hemos sido muy críticos del régimen actual como está, con la elección del medio término. Pero estamos en contra de congelar la planta de concejales en 18 porque es antidemocrático, tiene que ser proporcional a la cantidad de habitantes y no lo vamos a avalar”.

El concejal por Juntos por el Cambio, José Luis Artaza, sostuvo también sobre el discurso de Gaido: “Las elecciones cada dos años generan un costo adicional y estamos de acuerdo en eliminarlas, lo veníamos hablando con Pechi, y ahora el intendente lo terminó de definir y nos parece bárbaro. En cuanto a obras, en 2020 se le dio continuidad a las que había empezado o planificado Quiroga y ahora se empieza a ver la impronta de Gaido en cuando a las obras que él inicia”.

Cecilia Maletti, concejala por el Movimiento Libres del Sur indicó: “Es importante que todos los bloques trabajemos para recuperar la ciudad en post de los vecinos y vecinas que han desmejorado su calidad de vida por la situación económica y social, vamos a hacer que el intendente los tenga en cuenta. Hemos encontrado una puerta abierta en la Municipalidad durante el 2020. Sobre la enmienda creemos que cualquier cambio que tienda a fortalecer el proceso eleccionario es bueno y la Carta Orgánica claramente está obsoleta y tiene 25 años, hay derechos conquistados que no están puestos, no tiene igualdad, diversidad ni perspectiva de género”.

César Parra, concejal por el Frente e Izquierda y de los Trabajadores Unidad, dijo también: “en principio siempre que se puedan destinar más recursos para las necesidades populares y no para un proceso electoral nos parece bien, hay que analizarla en concreto, cómo se va a aplicar. Si es este año, por ejemplo, la izquierda va a tener menos posibilidades de continuar en los procesos. Después también el tema de cuánto van a durar los mandatos, dos o seis años, porque hay un escalonamiento y hay que verlo en concreto. Después me parece que están ausentes los grandes reclamos de los trabajadores de la ciudad, con el tema del transporte, se habla mucho del boleto estudiantil, pero no se habla de los tarifazos, tenemos el boleto más caro del país y las frecuencias son demoledoras con el inicio de clases presenciales que se quiere imponer”.