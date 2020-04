¿Qué pasará con el 2020 de MotoGP?

“En el peor de nuestros sueños pensamos eso. Habría que contemplarlo, pero queda tiempo. Claro que pudiera ser que no se corriera y espero que no, no por las carreras, sino por la humanidad”, señaló Ezpeleta.

Y luego manifestó: "El contrato dice que hay que hacer un mínimo de 13 carreras, en condiciones normales, y no es el caso. De acuerdo con la FIM haremos las que podamos, como podamos y cuando podamos. Es más, si pudiéramos tener un campeonato de 10 carreras yo estaría contentísimo. Vamos a intentar dar más, pero si en estas circunstancias fuéramos capaces de hacer 10 significaría que la humanidad ya está bien, que es lo más importante. Las carreras ahora están en un segundo plano”.