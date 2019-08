Qué planes tienen los que van por la sucesión de Peressini

1.¿Por qué quiere conducir Plottier?

2.¿Cómo planifica mejorar los servicios?

3.¿Qué propuestas tiene para solucionar el problema habitacional?

4.¿Qué políticas de la actual gestión municipal continuaría y cuáles no?

p10-soto(SCE_ID=350728).jpg

* Sergio Soto. MPN

1. La decisión de ser candidato a intendente surgió desde mi rol de presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos, donde en cuatro años logramos revertir la realidad de una institución que estaba muy complicada.

2. El problema habitacional es una materia pendiente: hace tiempo que venimos trabajando en distintas ideas, la ausencia del Estado en las propuestas alternativas sobre esta temática viene desde el nivel nacional. Las cooperativas son una herramienta muy buena para resolver el problema de infraestructura, como también el tema de la vivienda. Hay un modelo que lo viene llevando adelante una cooperativa de Córdoba con muy buenos resultados, pero para implementarlo nosotros deberíamos resolver primero el problema de la tierra. Ya iniciamos charlas con el gobernador Omar Gutiérrez y algunas familias dueñas de muchas tierras, como Patrón Costa.

3. Los servicios los vamos a mejorar de la mano de las cooperativas, hemos empezado a transitar este terreno con la obra de gas de la toma 1° de Febrero, Alsogaray y Fuentealba. Descubrimos en este desafío que el socio, el vecino, está dispuesto a pagar para tener una mejor calidad de vida, pero rechaza poner dinero al cuete, que es lo que pasa ahora.

4. La mayor virtud que tuvo esta gestión es ordenar administrativamente el Municipio, eso hay que sostenerlo y fortalecerlo, pero hay que dejar de aumentar los impuestos y lograr que todos paguemos y no perjudicar al que paga.

p10-agostino(SCE_ID=350729).jpg

* Ricardo Agostino. Partido Autonomista Vecinal de Plottier

1. Quiero ser intendente para devolverle al pueblo lo que me brindó. Puedo decir que gracias a Plottier llegué adonde llegué. Y quiero devolver responsabilidad y transparencia. Quiero que el intendente camine por la calle sin problemas, sin custodio y que no maltrate a los vecinos.

2. Hay que ser creativo, como en todo. Tener en cuenta la situación real de Plottier, hacer un censo de la ciudad. Yo no estoy de acuerdo con darle la tierra y abandonarlo. Estamos estudiando un proyecto para hacer viviendas en conjunto con los vecinos, con injerencia de los estados nacional y provincial.

3. El servicio de cloaca es un desastre, por más que se dice que está solucionado el problema. Todos los días fluyen los líquidos cloacales. Hay que hacer un trabajo de fondo, y la cloaca es la obra más importante que hay que encarar hoy.

4. Continuar con la protección del estudiante y todo lo relativo a la educación. Y lo que no haría es todo lo que hace el actual intendente: primero, no voy a fundar un clan familiar político. Yo voy a ser transparente, donde me pidan preguntas voy a dar respuestas inmediatas. No puede ser que tengamos que hacer juicios para saber cómo se gastan los dineros públicos.

p10-suppicich(SCE_ID=350730).jpg

* Gabriela Suppicich. Frente de izquierda y los Trabajadores-Unidad

1. Que el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad ingrese al Concejo Deliberante de Plottier es clave por la situación general que estamos viviendo en el país: la disparada del dólar a más de 60 pesos, la caída del poder adquisitivo del salario, el cierre de fábricas.

2. Hay que hacer una evaluación de los terrenos fiscales, hay que verificar dónde ubicar a las familias y loteos porque es una ciudad que quedó muy contaminada a raíz de los más de 100 pozos petroleros que lindan el ejido y, por lo tanto, peligra el medioambiente. Hay que otorgarles tierras fiscales a la mayoría de las familias que no tienen una vivienda.

3. Hicimos una recorrida por muchos barrios y no tienen los servicios básicos. Todo lo que significa el saneamiento ambiental, agua corriente y gas. Es llamativo que en la provincia de Vaca Muerta no haya red de gas.

4. Tenemos un planteo totalmente diferente. Le daríamos prioridad a la gente que no tiene vivienda. Terminar con la precarización del trabajo en negro e incluir a los trabajadores municipales en los convenios colectivos de trabajo, para que tengan un salario como corresponde. También es clave que haya una casa de refugio para las mujeres víctimas de violencia.

p10-ventura(SCE_ID=350731).jpg

* Benjamín Ventura. Nuevo Plottier

1. Porque considero que tengo las herramientas, estoy preparado y tengo muchas ganas. Tengo mucho de mí para brindar. No siempre alcanza con las herramientas y estar capacitado y preparado, pero sí con las ganas y con lo que uno tiene para dar.

2. Vamos a seguir desarrollando los loteos sociales que lleva adelante la actual gestión. Vamos a implementar las gestiones en el plano provincial y nacional para traer a nuestra ciudad los complejos habitacionales que sean necesarios.

3. Los servicios los vamos a controlar desde el Legislativo y el Ejecutivo. Primero las tarifas, y segundo que esas tarifas sean consecuentes con el servicio que se brinda. Y que el servicio sea igual para todos. Que lo que llega al área del centro sea lo mismo en las áreas subrurales.

4. Cuando planteamos una trasformación, se basa en lo que está bien hecho y cambios rotundos para lo que está mal. Esta gestión llevó adelante muy bien la escuela municipal de idiomas y vamos a continuarla, y vamos a crear una escuela de oficios y artes para brindarle herramientas al vecino para salir a la calle dignamente. La actual gestión no tiene planificación y eso se nota en las obras que hace un poquito por un lado y otro poquito por otro lado.

p10-arias(SCE_ID=350732).jpg

* Lucas Arias. Partido Socialista.

1. Creo que hay mucho para trasformar en Plottier y tenemos las herramientas para hacerlo. Venimos trabajando hace mucho tiempo, no solo por la candidatura actual. Se puede vivir de otra manera, recuperar lo que se está perdiendo, que es la tranquilidad y el modelo productivo. Tenemos un buen equipo y propuestas concretas.

2. Actualmente, la ciudad no cuenta con un banco de tierras propias, ni con tierras para desarrollar un emprendimiento y dar soluciones. El municipio debe comprar tierras, el presupuesto actual da para ese tipo de compras. Solo con el 2% se puede comprar anualmente 21 hectáreas para desarrollar loteos de acceso social para la clase media, clase obrera. Y así poder dar acceso a la tierra a 500 familias por año.

3. Fundamentalmente, no aprobando loteos fuera de la mancha urbana. Y lo otro es no permitir que se hagan barrios cerca del centro que no hagan su red cloacal. El sistema todavía sirve para conectar 5 mil familias, pero hay que mantenerlo.

4. Hay que reconocer que la actual gestión mejoró mucho las finanzas, eso es innegable. Pero consideramos que el costo es muy alto. Hay vecinos, jubilados con la mínima que están yendo a juicio porque no pueden pagar los retributivos. Hay comercios que no llegan a pagar la tasa comercial. Eso hay que revertirlo.

p11-ruiz(SCE_ID=350733).jpg

* Gloria Ruiz. Siempre

1. Nací y me crié en Plottier, donde se desarrolla mi familia. Soy empleada de planta permanente hace 22 años. Y nuestra gestión de gobierno ha llevado adelante, con compromiso y trabajo, la transformación de Plottier en lo que es hoy.

2. A través del Código de Planeamiento Rural y Urbano hemos regularizado la tierra en un 70%. Con la compra de las 20 hectáreas hemos dado solución a 420 familias. Y queremos gestionar con Nación y Provincia un plan habitacional para el resto de los vecinos de Plottier que tienen esa carencia.

3. Los servicios los hemos mejorado, teniendo en cuenta que nuestra planta de líquidos cloacales funciona al 100% y la basura la llevamos al CAN. Con un grupo de trabajadores damos respuesta al barrido de calles, hemos cambiado la red de agua potable a más de 4 mil familias. Y seguimos por ese camino. Trabajando en conjunto con las distintas cooperativas, queremos dar respuesta a la demanda de servicios que se presenta hoy en Plottier.

4. Nosotros vamos a continuar dando respuestas al vecino en materia de deporte, educación, cultura y arte. También con el plan de obras que hemos ejecutado, que incluye 150 proyectos. Hay 30 en ejecución y queremos llegar a los 200 este año para mejorar la calidad de vida a los vecinos.

p11-contreras(SCE_ID=350734).jpg

* Daniel Contreras. Vamos

1. Voy a ser el intendente de Plottier porque nuestro movimiento vecinal comenzó hace un par de años a gestarse y se convirtió en un partido vecinal compuesto por distintos vecinos que creemos en nosotros mismos y luchamos por la transparencia.

2. El problema habitacional que tiene Plottier es un problema nacional que no resolvió ni Nación ni Provincia y mucho menos lo podemos hacer desde el municipio. Decir lo contrario sería una falta de respeto. Sí vamos a generar un nuevo parque industrial para proponerles a las empresas que vengan a invertir a nuestra localidad.

3. Plottier está destinada a ser una de las localidades más importantes de la provincia. Dentro de tres años vamos a ser más de 100 mil habitantes, y nuestro plan de trabajo está siendo proyectado para dentro de 20 años. Vamos a contratar una empresa de colectivos nueva, que va a generar empleo y garantizar frecuencia horaria y extensión del recorrido.

4. Vamos a seguir con todas las políticas que se llevan adelante hoy, pero es indispensable hacerlas con trasparencia, dado que el municipio de hoy carece de esta.

p11-valenzuela(SCE_ID=350735).jpg

* Gabriel Valenzuela. Frente Neuquino

1. Empecé a hacer política a los 18 años, escuchando a los vecinos y tratando de solucionar sus problemas, y el sentimiento de la política se te va metiendo adentro. Quiero ser intendente porque creo que soy la persona, a mi entender, con más conocimiento de las problemáticas de Plottier, por todo lo que he vivido en la política.

2. Tuvimos la posibilidad de estar con el equipo de Alberto Fernández y ellos crearon un ministerio de vivienda y hay un compromiso para Plottier de construir mil viviendas. Y ahora, con el proyecto nacional casi en la puerta de la Casa de Gobierno, creemos que lo vamos a lograr. Y va a ser una meta cumplida cuando terminemos el mandato.

3. Plottier hoy cuenta con una salud financiera muy buena; pagando los gastos y sueldos le sobran 70 millones de pesos. Teniendo en cuenta esta situación, creo que hay que mejorar los servicios públicos en lo que se refiere a los recorridos de los camiones y la incorporación de tecnología.

4. Uno de los proyectos en el que siempre trabajamos mucho es la escuela de idiomas, y va a ser algo que va a seguir. La vamos a potenciar y vamos a tratar de construir un edificio propio. Y la obra pública la vamos a hacer, pero de manera más organizada.

p11-huento(SCE_ID=350736).jpg

* Eloy Huento. Frente Grande

1. Más allá de la militancia en la política partidaria, yo tengo una militancia social en la que he acompañado los distintos reclamos que surgieron de la comunidad durante mucho tiempo, y entendemos que desde una función pública uno tiene más herramientas para poder completar aquellas cuestiones y gestionar lo que la gente está reclamando.

2. Plottier sufrió una explosión muy importante y la vivienda es un déficit. Pretendemos resolver con viviendas sociales a través de fondos del gobierno nacional y provincial. Y para las personas que no califican para una línea de crédito vamos a destinar un porcentaje del presupuesto anual municipal del 5% al 10%.

3. Los vecinos reclaman dos cuestiones fundamentalmente. Por un lado, el mantenimiento de las calles en buen estado, sobre todo en los barrios periféricos, que quedan anegadas cuando llueve. En este punto pretendemos hacer un relevamiento y encarar la reparación permanente de las calles troncales. Y por otro lado, la gente reclama la falta de funcionamiento de la planta de líquidos cloacales. Nosotros, a través de empresas que cuentan con dispositivos de líquidos domiciliarios, pretendemos hacer convenios para resolver el tema del saneamiento. Y creo que es posible pensar en una nueva planta de líquidos cloacales para Plottier.

4. Reconozco el boleto estudiantil, que me parece una política interesante aunque la mejoraría con trámites más simples y también la escuela de idiomas.

LEÉ MÁS

A votar intendente con lupa: rechazan la impugnación de pantalla para las elecciones

Habrá siete candidatos a intendente en Villa La Angostura