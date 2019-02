"Que se hable de mi vuelta me llena de felicidad"

“Mucho no estoy enterado, todo lo que sé es más por rumores que por otra cosa. Que se hable de una vuelta mía a la Selección me llena de felicidad después de la lesión muy dura que tuve. Pero, primero tengo que tratar de volver al nivel que me llevó al equipo y ojalá que así se pueda dar”, analizó el Pipa.

Sin embargo, Benedetto sabe que no será cosa sencilla regresar con tantos nombres rutilantes en su posición: “Quiero jugar la Copa América. Igual, la decisión es difícil porque tenés a (Sergio) Agüero, (Gonzalo) Higuaín, (Mauro) Icardi y muy buenos delanteros también en el fútbol argentino”, cerró.

El Pipa se refirió a Carlos Tevez, quien está en la lupa continuamente, porque no elevar su nivel futbolístico y pese a ser un ídolo del club, para los técnicos, ahora Gustavo Alfaro, no es cosa sencilla incluirlo en el once. “Es un líder muy positivo. Tiene que seguir así y hay que cuidarlo”, afirmó, y aclaró: “Se habla de problemas en el vestuario y con Mauro (por Zárate), pero es todo lo contrario. Hay una competencia muy sana y todos quieren jugar”.

También se refirió a su ex compañero y amigo, Ricardo Centurión, y su situación en Racing: “Es un tema delicado y obviamente tienen que arreglarlo entre ellos. Quiero desearle siempre lo mejor y que siga tirando para adelante”.