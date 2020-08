"Que se haya muerto de otra cosa, porque si no, va a ser imbancable para vos"

"Es irresponsable lo que hiciste Viviana, no está bien, más allá de que no hubiera tenido ningún efecto. Todavía no le hicieron la autopsia, pero rezo que se haya muerto de otra cosa, porque, si no, va a ser inbancable para vos si el nene se murió por tomar dióxido de cloro cuando vos aparecías en la tele diciendo 'yo no lo recomiendo pero lo tomo'", sentenció el conductor, dirigiéndose a la periodista que en los últimas horas, y luego de convertirse en tendencia en Twitter con miles de críticas y reproches, hizo polémicos posteos vía Twitter.