Es que la barrabrava del Millonario pasó a estar en el centro de la escena cuando se conoció la noticia del allanamiento al Caverna Godoy, líder de los violentos, que arrojó como resultado el secuestro de 300 entradas y siete millones de pesos.

Los hechos posteriores fueron conocidos por todos y el fantasma de una mano negra de los barras para que el partido no se disputara sobrevoló Núñez en el duelo ante el Lobo. Por eso, cuando el grupo reconocido como Borrachos del Tablón ingresó a la Sívori Alta, el lugar de siempre, los hinchas presentes en el Monumental no escondieron su indignación: "Oh, que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

Embed Los borrachos del tablon entrando a la cancha, parece que al fin aprendimos pic.twitter.com/X9fxxoQpo7 — Santi Ginestet (@Santiginestet) 3 de diciembre de 2018

Pero los violentos no fueron los únicos apuntados por los millonarios. En señal de protesta hacia la Conmebol y las autoridades estatales por su errático operativo de seguridad, las banderas aparecieron dadas vuelta.

Embed #TNTSports | Los hinchas de River dieron vuelta las banderas en señal de protesta por no poder jugar la Superfinal en el Monumental. ¿Estás de acuerdo con la medida?



❤️ No lo comparto pic.twitter.com/HyjyoxJx2Z — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 3 de diciembre de 2018

