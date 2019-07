Qué ver y escuchar: la llegada a la Luna en cinco películas y cinco canciones

Durante más de cien años, la pantalla grande mostró distintas versiones creativas inspiradas en el sueño de llegar a la Luna, en la historia real del alunizaje o incluso en las teorías conspirativas relacionadas con este hecho histórico.

En este listado se incluyen las cinco películas más icónicas del cine:

Viaje a la Luna (1902)

El nacimiento oficial del séptimo arte está fechado En 1895 y apenas hicieron falta siete años para que el director francés Georges Méliès uniera la cinematografía con el deseo latente de conquistar el espacio.

Le Voyage dans la Lune (o Viaje a la Luna en español) es una producción francesa de 1902 y es considerada como la primera película de ciencia ficción de la historia. Muda, en blanco y negro y con una duración de apenas 12 minutos, el filme se convirtió en un ícono de la cinematografía y hasta fue homenajeado en la megaproducción La invención de Hugo, de Martin Scorsese, donde se retrata la famosa escena de la nave en forma de bala que impacta contra un ojo de la Luna.

Con destino a la Luna (1950)

Ocho años antes de que comenzaran las misiones lunares de la mano de la sonda Pioneer, el director norteamericano Irving Pichel filmó un largometraje que hacía gala de la tecnología cinematográfica del momento.

Destination Moon relata las andanzas de tres hombres: un empresario, un científico y un general retirado, que intentan llegar al satélite con cohete propulsado con energía atómica. El filme, basado en una novela de Robert A. Heinlein, fue reconocido con un premio Oscar a los mejores efectos especiales.

2001: Odisea en el espacio (1968)

Por apenas un año, la película 2001: Odisea en el Espacio se adelantó a su tiempo. El largometraje del director estadounidense Stanley Kubrick marcó un hito en la historia del cine de ciencia ficción por su realismo científico y la calidad de sus efectos especiales.

Desde su estreno, es considerada como una película de culto junto a otras producciones del director, que incluyen El resplandor o La naranja mecánica. La trama se centra en la vida de un equipo de astronautas, que comienzan a seguir las señales de radio emitidas por un extraño monolito hallado en la Luna, que parece ser obra de una civilización extraterrestre.

Su banda sonora, con un fragmento del poema sinfónico Also Sprach Zarathustra de Richard Strauss también se imprimió en la memoria de miles de fanáticos.

Apollo 18 (2011)

Con técnicas del formato de falso documental, esta película del director español Gonzalo López Gallego muestra una supuesta misión lunar secreta que se produjo luego de que la NASA suspendiera los intentos de alunizajes.

El filme tuvo un presupuesto de cinco millones de dólares, un número bajo en relación a los presupuestos de las megaproducciones de Hollywood, y fue grabada con mucha idoneidad en el manejo de la cámara en mano, lo que permite al director lograr que la realidad se confunda con la ficción.

La trama hace honor a las teorías conspirativas que giran en torno a la llegada del hombre a la Luna, que incluyen incluso versiones muy difundidas que aseguran que el alunizaje fue, en realidad, un gran montaje.

El primer hombre en la Luna (2018)

Con el nombre original de First Man, esta película reunió otra vez a Ryan Gossling y el director Damien Chazelle después del éxito de La La Land. Se trata de una exploración más dramática sobre la vida personal y profesional de Neil Armostrong, el hombre que se ganó un lugar en los libros de historia por ser el primer ser humano en pisar la superficie lunar.

El filme se centra en los acontecimientos ocurridos entre 1961 y 1969, y muestra no sólo la obsesión por conquistar el satélite celeste sino el contexto histórico que giraba en torno a la carrera espacial, que fue también resistida por parte de la sociedad norteamericana. A su vez, muestra el costado sacrificado de los astronautas, que se ganaron la etiqueta de héroes tras el alunizaje.

Cantar y bailar rumbo a la Luna

La música también estuvo presente en el Apolo 11. Los astronautas cantaron rumbo al satélite y cientos de músicos se inspiraron en esta misión para componer.

Space Oddity

Esta canción de David Bowie fue publicada como sencillo el 11 de julio de 1969 y utilizada por la cadena británica BBC para musicalizar la llegada del hombre a la Luna el 20 de julio de 1969.

It's Nice To Go Traveling

Este tema de Frank Sinatra fue una de las canciones que parece sonó en el Apolo 11 por esos días.

Angel of The Morning

Bettye Swann compuso otra de las canciones que se escuchó camino a la Luna.

In the Year 2525 (Exordium and Terminus)

Esta canción de Zager and Evans ocpuaba el número uno del ranking en Estados Unidos el 20 de julio de 1969.

Get Back

Los Beatles eran una de las bandas del momento y este tema uno de los hits por esos días.