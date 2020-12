Quebrada, Luli incendió a Redrado en TV: "Se separó de su novia por mí"

Luciana " Luli " Salazar estalló en Polémica en el bar contra Martín Redrado . La panelista dijo que el economista finalizó su noviazgo con Luján "Lulú" Sanguinetti por ella, y no porque su novia le pidió que convivan como se había publicado, aunque no habló de un vínculo amoroso con Redrado, aportando confusión y un capítulo más a una novela interminable y llena de momentos vergonzosos. "Era incompatible tener una relación con ella y otra conmigo y con mi hija (Matilda) a escondidas", reveló la modelo, al borde del llanto.

Ese argumento fue el que enfureció a Salazar, que salió a responderle con dureza al considerar que fue el propio Redrado el que dio esa versión y no habló de su vínculo con Salazar. “Dijeron algo en un portal que me deja mal parada como mujer y Luciana no miente. No me gusta que me pongan en un lugar que no quiero estar. Esa persona que habló, quizás con intenciones buenas (por Marcelo Polino, su amigo), yo creo que fue en complot con mi ex pareja”, remarcó Luli Salazar antes de destacar: "De mi vida privada hace años que no hablo nada. Nadie sabe si estoy de novia o no estoy de novia. Son pocas personas las que saben mi vida y no la comentan".

"Yo tengo la verdad y las pruebas. Que no me lleven al punto de poner las pruebas. Cada vez que digo algo, me quieren mandar secuaces o personas a desmentirme y ya se dieron varias veces la cabeza contra la pared porque saben que yo no miento", recalcó Luli.

lulisalazar redrado (1).jpg Luli Salazar, otra vez en guerra con Redrado por no blanquear su "relación".

"Es verdad que mi expareja está separado y no es verdad -como dice la revista- que se separaron porque querían convivir. Ese no es el punto de la separación. Él se separó de su ex novia por mí. Él no lo quiere decir, él se lava las manos, no quiere decir cómo es todo. Yo jamás lo hubiese dicho porque no quiero lastimar a nadie y siempre voy a estar del lado de la mujer. Esto lo tengo que contar porque tengo que contar la verdad, no para lastimar a otra persona porque sé que la otra persona seguramente debe estar sufriendo", subrayó Salazar.

"Él se separa por mí, porque era incompatible tener una relación con ella y una relación conmigo y con mi hija a escondidas, cuando yo y mi hija no tenemos por qué ser escondidas", sentenció furiosa Luli, y a punto de quebrarse en llanto. "Esa fue una de las cosas que yo le planteé porque estaba cansada. A nosotras no nos tenés que esconder, si tenés problemas, resolvelos", dijo mirando a cámara y dirigiéndose a Redrado.

"Cuando yo le dije que era incompatible la situación porque yo no quiero saber que le estás mintiendo a otra persona por atrás, le dije 'hacete cargo: o somos nosotras o es lo otro'. Él eligió y eligió por nosotras pero él no lo dice, trata de disimularlo para quedar bien él", remarcó Luli, ya muy enojada con Redrado públicamente, otra vez.

"Ahora supuestamente nos íbamos a encontrar en unas vacaciones y él quería tener una cena conmigo. Entonces, él durante todo este tiempo avanzó mucho conmigo, yo lo tuve que frenar muchas veces y hablo físicamente", dijo Luli Salazar, e inmediatamente aclaró que no se refería a una situación de violencia ni de acoso.

"El año pasado yo le perdoné una situación. Yo podría haber arruinado una situación y no lo hice. El año pasado él me dijo que me seguía amando, aún estando en una relación con otra persona. Yo en ese momento tal vez no le dije lo que él quería escuchar y el otro día agarró a su novia y se fue a Nueva York. Encima salieron después una fotos nuestras, él con la nena, unas amenazas que yo estaba teniendo en Twitter para ponerle un moño a todo", recordó.

"Él dejó de ver a mi hija, muy injustamente porque la nena no tiene nada que ver... Los chicos entienden, se encariñan y me empezó a preguntar por él devuelta. Nos empezamos a ver en la pandemia a escondidas para variar hasta que yo le dije que no quería más esa situación. Él me dijo 'yo las quiero a ustedes', aceptó la situación", añadió Luli.

Retomando el tema de la publicación en Paparazzi, Salazar volvió a arremeter contra Redrado. "Si están hablando de vos que tanto recelo tenés con tu vida privada y no te enojás. Si te enterás que alguien contó nuestras intimidades y vos confiaste en esa persona es porque indudable o sos cómplice o tenés algo que ver en eso, porque a mí sí me lastimó", reconoció para luego tildar de "machirulo" al economista.

"Paremos con las cosas machirulas, hoy las mujeres estamos celebrando que nos empezamos a hacer sentir cada vez más nuestros derechos. Basta de decir que una mujer se alegra porque su ex corta con una novia. Yo no tuve nada que ver, fue una decisión de él. Yo solo dije que no 'no quiero más mentiras'", lanzó Luli Salazar con vehemencia haciendo alusión a la sanción del aborto legal sancionado en el Congreso.

"Basta de machirulaje porque voy a contar la verdad que me callé todos estos años. Si yo hubiera sido mala hubiera podido romper una relación", advirtió. "Me vino a reconquistar y no tiene el tupé para decirlo. ¿Por qué te da vergüenza decir eso? Hay mucho más para decir pero al menos quería aclarar lo que dice este portal porque me parece muy injusto", concluyó indignada Luli.