Quedaron definidos los magistrados que juzgarán a Cristina

La defensa de Cristina venía haciendo presentaciones para postergar la fecha de arranque y no se descarta que ahora, por el cambio en la conformación del Tribunal, los abogados de la ex mandataria o de otros de las 16 imputados vuelvan a pedir la suspensión. Fuentes judiciales aseguran, de todos modos, que el comienzo no debería correrse del 21 de mayo. Pallioti, quien integra el TOF 5, tribunal que tiene a cargo el juicio por Los Sauses SA, en el que están implicados Cristina y sus hijos.