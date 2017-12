Quemó la casa de su suegra

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Pestalozzi entre Chile y Pío XII, en Santa Rosa, La Pampa. El acusado, identificado como Brian Ezequiel Carra, llegó hasta la puerta de su domicilio y fue atendido por el mayor de sus tres hijos, de apenas 6 años. El niño, al reconocer a su padre, le abrió una ventana de la puerta de ingreso, por la cual el hombre habría tirado el elemento combustible que provocó el siniestro. Cuando el chico despertó a su abuela, la mujer intentó apagar el foco con agua pero en pocos minutos el fuego se esparció por todas las habitaciones, tras lo cual -según relató la mujer- “el humo denso la ahogó”, se desmayó y fue trasladada al Hospital Evita.

“Ahora nos quemó la casa, pero antes le pegó a mi hija muchas veces, le cortó la cara con un cuchillo y le rompió los vidrios de la casa. Ya no sabemos qué hacer. No podemos seguir viviendo así, con miedo. Le pido a la Justicia que haga algo”, dijo Alfonso en declaraciones. Culpó al Ejército por “encubrir” al agresor y señaló que “la última vez que hubo problemas lo trasladaron a Salta”.

María Micaela Cuta, hija de Alfonso y ex mujer del acusado con quien tiene tres hijos, también estaba en el domicilio con las dos nenas. La joven de 23 años vive en un departamento ubicado al fondo de la casa quemada y tiene un botón de pánico que esta vez no llegó a activar. Afortunadamente nadie resultó herido aunque la casa quedó completamente destruida. “Ojalá nos ayuden a levantar la casa de nuevo. Yo sé que vamos a salir de esta. Cuando me dijeron que los chicos estaban bien, me quedé tranquilo. Lo único que quiero es que no lo suelten”, dijo Juan Carlos Cuta, hijo de Cristina y hermano de Micaela.

Horas después, el militar fue detenido y la Justicia dispuso 60 días de cárcel. El fiscal dictó la prisión preventiva en base a los antecedentes del hombre, las declaraciones del menor y el testimonio de un vecino que oyó la voz del agresor la mañana del sábado. En la audiencia, el defensor rechazó la prisión preventiva.

20 denuncias tiene por violencia de género

Brian Carra tenía una orden de restricción. María Cura, su ex mujer, contaba con un botón de pánico tras ser atacada en reiteradas oportunidades y hasta ser cortada con un cuchillo.

