“Todo esto fue un sacrificio que valió la pena porque hoy tengo el cinto otra vez puesto”. Un año y medio pasó desde aquella vez que el cordobés Xavier Luques Castillo le arrebató sorpresivamente el título de campeón argentino al neuquino Mauro Godoy. Un año y medio en que el Rayo buscó incansablemente la revancha, pero sin respuestas. Finalmente se la dieron y no la desaprovechó. En Neuquén, ante su gente, derrotó al cordobés por descalificación en el noveno round y recuperó el cetro que se le había escapado.

El centenariense, que se subió al ring ya con el título en su poder luego de que Luques Castillo lo perdiera en la balanza por no dar el peso, no especuló y brindó un atractivo show en un colmado Gimnasio del Parque Central.

“Dije que iba a salir a buscar el título, y yo lo que prometo lo cumplo. Nunca me vieron escaparme, aun cuando me caí. Más allá de haber ganador el título en la balanza, yo seguí considerando que él era el campeón. Tenía que subir a ganarle el título”, dijo el campeón luego de la contienda.

"Esa mano entró, me caí, me levanté, recibí la cuenta y salí a pelear entero. Creo que ese round la gente no se lo va a olvidar porque me levanté y di batalla de nuevo".

El trámite de la pelea tuvo un quiebre en el cuarto asalto, cuando el cordobés conectó una buena derecha a la sien del retador y lo mandó a la lona, paralizando los corazones del público local. Sin embargo, el Rayo se repuso luego de la cuenta y antes del final de ese asalto encontró el rostro de Castillo con un buen cross de zurda y lo tiró a la lona. A partir de ahí fue todo de Godoy, que se despertó y casi no le dio chances al cordobés. “Me enganchó en un buen golpe, tiene un brazo largo y mano pesada, pero yo sabía que cuando lo encontrara de contra también lo iba a voltear. Por eso lo esperé y cuando me vino a definir saqué mi cross de izquierda, lo enganché y se cayó. Ahí lo salí a buscar yo y supe que el combate era mío. Tiró el bucal doscientas veces y por eso el árbitro paró la pelea, pero él no quería pelear más”, expresó Godoy en referencia a la definición que se dio en el noveno asalto, luego de que por séptima vez Castillo arrojara el bucal, generando la atinada descalificación de parte del juez.

El aliento del público

Cuando visitó la lona y recibió la cuenta, el Rayo salió adelante con mucho ímpetu y en ese punto también pareció clave el aliento de la gente, que se levantó de sus asientos cuando apareció la mano salvadora de Godoy. “Estoy muy agradecido. La gente de Neuquén siempre me apoyó. Fue de menos a más. Al principio venían pocos, pero después la gente fue viendo que cuando me subía al ring daba batalla. Creo que me sigue porque le gusta como peleo y ve que pongo todo arriba del ring”, aseguró.

De esta manera, Neuquén tiene otra vez a un campeón argentino que ahora seguramente irá por su chance internacional. Una victoria sin atenuantes ante un duro rival -el único verdugo en toda su carrera-. El Rayo estuvo a la altura, demostró que tiene sed de victorias y ahora va por más.

"Más allá de haber ganado el título en la balanza, yo seguí considerando que él era el campeón. Tenía que subir a ganarle el título. Por eso me planté y no caminé hacia atrás". Mauro Godoy

El boxeador de Centenario es el campeón nacional superligero.

No se vio

La transmisión de TyC Sports se cortó antes del inicio del combate y no volvió

Con un gran despliegue de cámaras y equipo técnico, el canal TyC Sports desembarcó en el Gimnasio del Parque Central para transmitir en vivo la pelea por el campeonato argentino.

Sin embargo, sólo algunos minutos después de comenzada la emisión, la señal de cable se cortó y los televidentes no pudieron ver el combate más esperado.

La transmisión, llevada adelante por los reconocidos periodistas Sergio Charito y Silvana “La Ragazza” Carsetti, se llevó a cabo en su totalidad pero sólo para su posterior emisión en diferido, ya que el vivo se cayó para todo el país.

De todas maneras, el combate fue transmitido en su totalidad ayer y está disponible para su reproducción en la página de TyC Sports Play.

4 regionales ganaron en el Parque Central. Omar Vargas venció por puntos a Gabriel Chanampa, Matías Pereyra le ganó por KO técnico -3º- a Gustavo Pereyra y Ricardo Obrador se impuso a Néstor Baigorria en fallo unánime.

El olímpico Palmetta pudo más que El Colo Palacios

Las preliminares del combate principal no dejaron tiempo a las distracciones. La más atractiva sin duda fue la que ofrecieron Alberto Palmetta y Nicolás Luques Palacios.

El integrante de la selección argentino en los últimos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro fue superior a su rival, aunque este opuso dura resistencia llevando la decisión a las tarjetas y poniendo a la gente de su lado por su aguerrido estilo de combate. De todas formas, Palmetta fue más boxeador y se llevó la pelea por falló unánime tras seis asaltos. Antes, el neuquino Omar Vargas se impuso por la misma vía al debutante bonaerense Gabriel Chanampa en cuatro rounds.

Por su parte, el neuquino radicado en Córdoba Matías Romero venció por nocaut técnico al salteño Gustavo Pereyra en el tercer asalto, en otra de las peleas emocionantes de la velada.

Por último, el cincosaltense Ricardo “el Duro” Obrador castigó durísimo al aguantador bonaerense Néstor Baigorria y se impuso por unanimidad en las tarjetas, luego de los seis asaltos.

7 veces tiró el bucal el ex campeón cordobés. Xavier Luques Castillo recurrió a esa maniobra cada vez que se vio asediado por el local. En total, el juez le descontó tres puntos y en la última caída dio por terminada la pelea.

Ahora que se vengan los mejores

Ya con el título en su poder, Godoy se animó a especular con el futuro cercano que lo tiene como uno de los mejores en el ranking mundial de la categoría y que le puede abrir la chance a importantes duelos en el plano internacional.

“Seguramente va a venir una chance afuera que ya se estuvo trabajando desde el año pasado y que la pospusimos porque queríamos recuperar este título. Voy a esperar ofertas y las que valgan la pena las voy a aprovechar”, aseguró el campeón. Además, el Rayo desafió a los mejores rankeados en el plano nacional y se mostró predispuesto a defender su título prontamente. “Los de Argentina que quieran el título no tengo ningún problema, que golpeen la puerta, los espero”, aseguró. Por último, le envió un mensaje directo a Martín Coggi, quien, según el Rayo, dijo: “Yo no le quise pelear y es mentira”. “Voy a meterme en redes sociales y le voy a decir que acá tengo el cinturón, que lo venga a buscar”, completó el campeón. Que se vengan los mejores.