Quién es Bruno Valdez, el nuevo refuerzo de Boca

"Quiero agradecerle al presidente (Ameal), a Chicho (Serna), Raúl (Cascini), Román (Riquelme) y el Chelo (Delgado) que me dieron la bienvenida. ¿Por qué me decidí? Fue el deseo de venir a un club tan grande como es Boca. Lo hablé con mi padre y mi familia. Mi deseo era poder estar acá. Gracias a Dios lo pude cumplir. Estoy muy agradecido a todos, muy feliz, esto es un orgullo", manifestó en conferencia de prensa el zaguero guaraní, que llega proveniente del América de México y estará ligado al club de la Ribera hasta diciembre de 2025.

El defensor de 30 años también vistió la camiseta de la Selección de Paraguay, con la que disputó las Copas América 2015, 2016 y 2019. Además, representó a su país en algunos partidos correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Rusia 2018.

Antes de llegar a un acuerdo con Boca, Bruno Valdez tenía un precontrato firmado con el Cruzeiro de Brasil, pero sus ganas de llegar a la Ribera fueron más fuertes. El paraguayo contó que su compatriota Óscar Romero tuvo un rol clave en su llegada al Xeneize: "Recibí la llamada de la institución, pero la primera persona con la que hablé fue Óscar (Romero), quien también me ayudó bastante a tomar esta decisión. Me habló muy bien lo que es todo adentro del club, porque uno por afuera lo conoce y sabe la historia y todo lo que genera. Óscar me dijo que me iban a recibir con los brazos abiertos, que hay un grupo humano muy bueno y eso ayudó a tomar la decisión”.

“Sí hablé con Ibarra, quien me dio la bienvenida y le agradezco a él y a Tito (Pompei), a quien tuve en Sol de América como DT. Él también me ayudó bastante a tomar esta decisión porque me explicó todo lo que es Boca desde adentro”, añadió.

Uno de los puntos a revisar en la revisión médica a la que se sometió Valdez el pasado lunes fue el estado de su rodilla izquierda, en la que en 2020 sufrió una rotura de ligamentos que lo mantuvo seis meses fuera de las canchas. Aunque no sufrió recidivas, él mismo reconoció que nunca pudo recuperar su mejor versión.

Sin embargo, en su presentación en Boca aclaró que se encuentra en óptimas condiciones físicas ya que realizó toda la pretemporada con el equipo mexicano: “Le prometo todo al hincha. Promesa de trabajo, entrega, disciplina y respeto. Me gusta mucho jugar desde lo físico y meter siempre. Hacerme sentir como jugador, tener la pelota y salir jugando. Me gusta mucho marcar goles. Ese es mi fútbol y cuando no se puede lograr, meter lo que haya que meter para guardar los resultados”.

"Estoy muy feliz, orgulloso poder vestir este escudo. Sé la historia del club, tengo en mi cabeza querer jugar ya. Poder entrar a La Bombonera con toda la gente y darle a ellos la alegría que se merecen. Estoy muy orgulloso", soltó a continuación.

El ex Cerro Porteño también habló de sus preferencia a la hora de desempeñarse en la defensa: “En la selección (de Paraguay) siempre jugué de lateral (por la derecha) cuando querían una ayuda, pero en los clubes siempre fui central. A mí me gusta jugar más ahí, pero si me dicen que necesitan un ayuda para el DT y el equipo, lo hago sin problemas”.