Quién es Charly, el asistente de Maradona, que quedó en el centro de la polémica

Desde que Rocío Oliva entró en la vida de Diego Maradona, el nombre de una persona desconocida para el medio figuraba cada vez que el Diez protagonizaba un escándalo con su familia. Esa persona es Charly , el íntimo colaborador del ex futbolista -que estuvo junto a él hasta sus últimas horas pese a que sus hijas estaban en contra- quien ahora está en el centro de la polémica por darle alcohol y marihuana al ex DT, para “sacárselo de encima”.

“No aguanto más la situación de que Charly le dé marihuana a Diego. No sé cómo pararlo. Cuando le daba marihuana me planté y le dije que si se moría iba a dar la cara él cuando en la autopsia saliera marihuana”, puede escucharse en uno de los audios de WhatsApp que hallaron los investigadores en el teléfono de Luque.

En otra conversación, apuntó: “Charly había arreglado para entrar una mujer a la noche. Para sacarse de encima a Diego, le dio cerveza y porro. Lo quebró en mil pedazos”.

El nombre real de Charly es Carlos Ibáñez y era un primo lejano de Rocío Oliva. "Aclarar que este chico Charly, es el novio de una prima segunda de mi papá. El encuentro entre Charly y Diego fue hace muchos años en un asado. Él me pidió que lo llame para que venga a jugar a las cartas. Así empezó todo. Después venía todos los días y luego lo acompañaba al club en Gimnasia”, contó la blonda en Polémica en el Bar.

El vínculo entre ambos era tan fuerte, que pese a que Oliva se separó de Maradona, él lo siguió viendo: “Cuando Rocío se va de al lado de Diego él se quedó hasta hace 15 días. Era importante para Diego. Excedió mi relación con Diego. Estaba en su vida por elección de Diego. Significa que a Charly lo echaron hace 15 días porque le fue funcional a Diego”, agregó la futbolista.

“La gente dice que a Charly lo puse yo… Yo no tengo nada que ver con Charly, con Diego ni con la gente que está con él. Yo no pongo las manos en el fuego por nadie", cerró en aquel momento, ya que se decía que el “secretario” del ex DT le robaba dinero a su jefe para luego dárselo a la blonda.

De acuerdo a un amigo íntimo del astro, la presencia de Charly en la casa de Maradona era habitual. “Muchas veces venía y le abrían una (cerveza). Después, al rato, le traían otra sin que le preguntaran. Él se las tomaba y al rato ya empezaba a balbucear”, contó Mariano Israelit.

Esa misma persona explicó, según su punto de vista, el por qué sus hijas muchas veces no podían llegar a él. “Nunca supe qué había atrás de todo esto. Lo mismo pasaba con los celulares. Yo llamaba, decían ‘hola, hola’ y como ya me conocían la voz, me bloqueaban. Lo mismo le pasó a Dalma y Gianinna. No entiendo. ¿Para esconder qué?”, reveló al canal TN. Después se supo que era Charly el que le manejaba el teléfono.

En tanto, el periodista Rolando Barbano, reveló que Charly tenía pedido de captura. “Este Charly está prófugo, acusado de haber entregado una casa para un robo. Y de robarle a Diego”, declaró.

Esto también fue ratificado por Mario Baudry, la pareja de Verónica Ojeda y abogado de Dieguito Fernando, quien llegó a contar que envió el pedido de captura a la casa en donde vivía Maradona, por lo cual Charly terminó desapareciendo.

“Ese Charly, según el audio que tengo del doctor Morla, es primo de Rocío Oliva, pero nadie lo podía sacar y yo lo saque un domingo porque mande la orden de captura que tenía, y desapareció. Tenía una causa por robo, no a Diego”, aclaró el letrado y reveló que Morla sabía de ese pedido de captura.

“Cuando yo le doy la orden de captura a Verónica porque encuentra la droga arriba de la mesa de luz y se arma el escándalo, nunca más apareció”, manifestó y agregó que jamás Diego le preguntó el porque no había vuelto Charly.