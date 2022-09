Quién es el famoso galán que enamoró a Valentina Bassi

Valentina Bassi novio 1.jpg

“A mí me re preguntan por qué soy tan perfil bajo y no aparezco tanto en los medios, pero no tengo respuesta, me sale ser así. Soy vergonzosa, tímida, no me gusta vestirme y maquillarme, mucho menos exponerme”, admitió Valentina.

La pareja fue descubierta en marzo de 2021 cuando se los vio a los besos en un recital de Coronados de Gloria, la banda de su amiga, Gloria Carra. Desde entonces, no hubo ninguna imagen más que probara que sigue la relación entre ellos.

Valentina Bassi novio 2.jpg

“Nunca publicamos fotos juntos con Fabio pero por nada en especial. Nos las quedamos para nosotros”, aseguró Valentina y agregó: “Yo tengo un hijo y él, otro. Cada uno vive en su casa y nos vemos cuando podemos, ¡porque nuestras vidas son un quilombo! Está bueno porque elegimos cuándo vernos y nos sirve así”.

“Me parece, por ahora, la mejor opción. Nos está yendo bien y siempre encontramos el huequito para vernos. Esto de la neurosis del preestreno de un actor es muchísimo y nos volvemos infumables, entonces, ahí uno sabe que se tiene que retirar hacia su casa y santo remedio. Aparte no vivimos tan lejos: yo en Palermo y él, en Saavedra. No es tan lejos tampoco. Creeme que se puede”, cerró.