Quién es el hermano "pistero" del Dibu Martínez que pinta para crack en el automovilismo

La pasión por el fútbol no es la única que tiene la familia del Dibu Martínez , que también son fanáticos del automovilismo. Tanto es así que este domingo, en medio de sus vacaciones en Mar del Plata, el arquero estuvo visitando el Autódromo Roberto Mouras. Claro que no solo fue por su gusto por los fierros, sino también, porque su hermano compitió ahí.

Hermano Dibu Martínez 1.jpg

“Con mi hermano siempre mirábamos las carreras de chico. Pero no éramos de ir a los autódromos, sí al safari donde mi primo corrió unos años. Después teníamos un grupo de amigos con los que íbamos a los encuentros de autos, de seis y ocho cilindros y me compré una cupé Chevy. Empezamos a armar para la calle y después me empezó a gustar el cuarto de milla y a los 18/19 comencé a correr. Íbamos a los picódromos en Mar del Plata, Olavarría y después empezamos a viajar a Buenos Aires y corrí en el Autódromo y luego en Wilde. Cada vez crecimos más y nos fuimos a Mendoza, Córdoba y ahora vamos a correr directamente a Brasil, en Velopark”, contó Alejandro Martínez.