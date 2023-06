Quién es el jugador que no le responde los llamados a Riquelme para estar en su partido despedida

Es que a pesar de que Román quiso mantener oculto la mayoría de los jugadores invitados, si admitió que quiere que uno de los técnicos sea el Coco Basile, aunque todavía no pudo hablar con él. "A Coco (Basile) lo estoy llamando y no lo encuentro. Esperamos encontrarlo antes del 25", comentó entre risas.

"Es más que un entrenador para mí. Es el técnico más ganador de la historia de nuestro club. Llegó en 1998, es quien nos enseñó a competir, a soñar y ha hecho que nuestro equipo le pueda dar alegría a nuestros hinchas. Hizo que para el club sea muy fácil ganar la Libertadores, por eso ustedes (periodistas), todos los días hablan que Boca tiene que ganar la Copa Libertadores. Toda la culpa la tiene él", agregó.

Además de los invitados, Román habló de porqué decidió hacer esta despedida tras tanto tiempo de haberse retirado. "Tardé mucho tiempo en tomar esta decisión pero se siente de maravillas. Muy feliz que falte menos para volver a entrar a la cancha más linda del mundo. Esperamos pasar un gran día", aseguró.

Juan Román Riquelme y Carlos Bianchi.jpg

"La verdad que pasó mucho tiempo del partido que jugué con Argentinos. Me toca venir a la cancha como hincha. Cuando la gente canta y estoy arriba, siento que no me animaría. O que hay que hacerlo bien para entrar a esta cancha. Me tocó entrar al vestuario, me vuelvo a poner el buzo del club. Es como volver el tiempo atrás. Resulta fácil”, agregó.

“Es volver al jardín de casa. Será un domingo lindo, donde la gente lo disfrutará mucho. Donde yo disfrutaré mucho tiempo. Y donde me siento afortunado porque es una película para mí. Desde el 96, el 10 de noviembre, al día de hoy vivo una película. Vivo la película más linda que puede soñar un chico”, cerró Riquelme.

“Debuté contra Unión, me ovacionaron y el último partido con Lanús pasó lo mismo. El 25 de junio volveremos a disfrutar con la gente, mis compañeros, que tienen la culpa de que esté acá. Espero no errarle a la pelota, creo que no le voy a errar, je".