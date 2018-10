¿Quién es la cordobesa que plantó a Maluma?

Nacida en Carlos Paz, la joven de 26 años tuvo su noche de gloria gracias al tema “Don’t speak” de No Doubt y logró cautivar a todos los integrantes del jurado, menos a Maluma, quien estaba de invitado de honor en el certamen, pero nunca apretó el botón para conocerla. Cuando el tema terminó, todos se mostraron muy impresionados, mientras Maluma le hacía un chiste acerca de la tonada cordobesa. “Vos no me hablés”, dijo Cindy muy firme.

Luego, el colombiano intentó amenizar preguntándole si tenía novio y ella lo cortó: “Me vas a hacer enojar”. Tras ese episodio, Coleoni subió un video del cruce en Instagram y revolucionó las redes. “Para que vean que ser indiferente te pone a cualquiera a tus pies!”, escribió en el posteo.

En otro video, finalmente se puede ver cómo Maluma le pide disculpas y la elogia, además de coquetear con ella al mismo tiempo que Natalia Jiménez, a quien eligió, intenta apartarlo.

Cindy vive en México hace tres años y previo a su arribo se destacó en Chile con la novela juvenil Decibel 110.