Quién es la mujer con la que Migue Granados tendrá su segundo hijo

Fernanda Otero está junto a Migue Granados desde hace más de una década y se pusieron en pareja mucho antes del boom mediático del comendiante, que hoy es una de las estrellas de ESPN.

“Yo la conocí hace muchísimo tiempo en la Facultad, hace 12 años, y siempre tengo la necesidad de aclarar que yo en ese entonces era hermoso. Estaba flaco, tallado. Es muy simpática, muy alegre. Todo lo que yo no soy quizás. Por ahí yo soy el agreta de la familia. Como “dale’, sonreí. Che boludo, te gastaste toda la buena onda en el programa. Estás hecho un ortiva”. Pero eso, su frescura, su simpatía. Además me gusta ella, es muy linda”, contó hace poco Migue, con su particular humor.

Además, hace poco el conductor ya había adelantado que tenían en mente buscar agradar la familia.

“Estamos hablando. Porque cuando es algo planeado es distinto, hay más tiempo para ver que onda. Cómo haríamos, no quiero volver a no dormir. Me encantan los bebés pero a la vez… Yo pensé que me encantaban los bebés y después me dije no, la verdad que no me encantan los bebés. Mi hija sí, ya está. Decís no la voy a querer ni en pedo como a ella. Pero bueno, después sucede”, contó.