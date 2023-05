Quién es la mujer que Mica Viciconte y Fabián Cubero eligieron como madrina de Luca

También le apasionan los automóviles y tiene un gran interés por la fotografía y al igual que Mica, es amiga de Maypi Delgado. "Estoy demasiado orgullosa de ser tu madrina... Espero cumplir con todas tus expectativas. Amor siempre vas a tener", escribió en su Instagram Xoana.

Luca Madrina 2.jpg

Mica Viciconte había anunciado previamente quién sería la madrina de Luca con un video, en donde puso las cosas que le gustaban hacer a Luca. “Me encanta la hora de la mema, me encanta hacer travesuras por la noche, me gusta que me cambien, me divierte que me bañen, no me gusta que me molesten cuando duermo, me gusta ser libre. Mi momento preferido es jugar, ya tengo ganas de caminar. Qué rica está la comida. Disfruto al aire libre, mi lugar en el mundo es la playa. Todo esto me gustaría hacerlo con vos, ¿querés ser mi madrina?”, decía el video en cuestión.