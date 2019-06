En esa oportunidad la concursante llamó la atención de la conductora porque en la entrevista del casting para sumarse al ciclo aseguró que se admiraba a sí misma. "Descubrí que tengo la capacidad de reinventarme, es muy difícil conseguir un trabajo, especialmente a mi edad", explicó la mujer de 61 años, luego de que Zampini manifestara su curiosidad por su respuesta. "A los 50 quedé desempleada y a través de esa capacidad de reinventarme pude vivir. Soy hija única, no tengo primos, muy poca familia", agregó.

En las emisiones posteriores Gladis llamó la atención al no disimular su malestar con sus compañeros, en especial con Carolina, por algunos inconvenientes que se presentaron en la cocina. Es que ella había quería preparar unas cebollar para una receta pero sus co-equipers no la dejaron hacer nada más que ordenar.

Gladis volvió a cobrar protagonismo con unos fallidos buñuelos de verdura. Su equipo rojo confiaba en que ella podía hacer la diferencia ya que en varias oportunidades aseguró que era una plato que hacía con frecuencia. Sin embargo, la devolución de jurado fue lapidaria.

"¿Estos son los buñuelos que hacés en tu casa?", inquirió Christian Petersen, mirando con desconfianza las 12 unidades que presentó Gladis. "No es la mejor versión" reconoció ella.

"La verdad es que salieron un poco chatitos, están un poco aceitosos", sostuvo el jurado al cortar el jurado al cortar por la mitad un buñuelo y tocarlo con la mano. "Me parece que son intención de bueñuelos. Le falta más croncancia, falta que estén más armados, más redondos, falta sal, te quedó mal la mezcla", agregó luego de probar un bocado.

A su turno, Felicitas Pizarro fue más fura aún y de entrada lanzó: "La verdad es que no me dan ganas de probarlo". "¿Vos comerías este buñuelo?", le preguntó a lo que gladys admitió: "No". "La verdura está cortada muy grande por eso no llegó a amalgamarse con el huevo", dijo deslizando una crítica hacia los integrantes de su equipo que no colaboraron con su receta como ella hubiera deseado.

"Me parece que hay poca harina o la mezcla la hicieron tan rápido que no se unió bien. La espinaca esta bien condimentada, pero no veo un buñuelo", sostuvo la integrante del jurado.

En sintonía, el actor Alejandro "Huevo" Muller que participo del envío como invitado, consideró que la preparación estaba aceitosa, que no tenía buena forma y que le faltaba sal.