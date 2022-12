¿Quién lo pagó? Wanda Nara se fue con sus hijos a ver la final del Mundial

"A Qatar!!!!! No te lo puedo explicar porque no lo vas a entender!!!!! ARGENTINA!!!!", escribió la empresaria en el reel de Instagram donde se los ve a los chicos con camisetas de la Selección listos para alentar en la final.

En una reciente entrevista, Wanda confirmó que, por el momento, no tiene planes de mudarse a la Argentina debido a que sus hijos ya tienen una vida armada en Europa, a pesar de estar en negociaciones para participar en un nuevo reality.

Wanda Qatar

"Mis hijos acá son un poco extranjeros. El plan es venir más seguido. Y lo más probable es que yo siga haciendo “los chinos” que he estado haciendo todos estos años, tomando aviones para llevar a los chicos de un lado a otro. Los padres hacemos muchos sacrificios por nuestros hijos, y la que ha sacrificado su carrera, en general, siempre he sido yo", disparó en una entrevista con la revista Hola.

Luego, se refirió a sus cualidades de empresaria. "Mis hijos podrían vivir sin trabajar, yo también podría vivir sin trabajar. Pero quiero demostrarles que trabajar te mantiene vivo, es lo que te llena de proyectos y de ganas de levantarte cada día", agregó la rubia.

Pero en los últimos días no todo fue tranquilidad en la vida de Wanda. Ya que en medio de sus idas y vueltas en su relación con Mauro Icardi, fue el hermano del jugador quien usó sus redes sociales para descargar contra la empresaria a quien tildó de "asco".

"Y no me refiero a su físico para que no me salten al cuello. Esa foto es la que me parece que mejor sale!!", sumando incluso más polémica, en alusión a los filtros que suele usar Wanda en las fotos que ella sube a su Instagram. Claro que el joven decidió posteriormente eliminar las publicaciones que hizo en su cuenta de Instagram.