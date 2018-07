¿Quiénes siguen y quiénes no? Días clave en el Rojo

“El viernes tuve una reunión con Diego Trotta y hablamos de cuestiones referidas al club pero no hicimos mención de aspectos concretos como el tema de refuerzos”, afirmó el mandamás del Rojo, que puso manos a la obra tras su arribo a la ciudad el martes proveniente de Europa.

Los plazos comienzan a agotarse lentamente y la renovación de nombres que integraron la base del plantel anterior todavía no tiene una clara definición, y en este sentido Sobisch comentó: “Todavía no me he reunido con el plantel pero hay jugadores que seguirán y otros que no, es algo que tenemos que ver en el próximo lunes cuando tengamos una reunión”.

Conforme avanzan las negociaciones para dirimir el nuevo plantel, existe una certeza en el elenco capitalino y es que la pretemporada comienza el miércoles, con el inicio de agosto. En este sentido, los dirigidos por Trotta irán en búsqueda de un nuevo refuerzo, esta vez un delantero de renombre para reemplazar la partida de Lautaro Villegas, uno de los emblemas que tenía en este sector.

La preferencia de la cúpula directiva parece ser la de un atacante “fóraneo” que tenga roce en la categoría si bien los nombres en carpeta no trascendieron.

Los nombres de la base

La base del plantel que continuará respecto de la temporada pasada son Emanuel Pontet, Ceferino Arregui, Javier Solís, Ciro Clemente, Martín Ramos, Joan Artaza, Orlando Porra, Manuel Berra, Alan Vivanco de acuerdo con las intenciones de la dirigencia, además de Leandro Domini que cerraría su nuevo vínculo estos días. Los que no continuarán son Ivan Marcolini, Nahuel González, Facundo Dehais y Federico Cataldi.

En cuanto a los refuerzos que ya abrochó el Rojo están Carlos López Quintero, Facundo Graziano, César Medina, Ezequiel Carmona y Jonathan Valenzuela.