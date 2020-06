Quieren como diputada a Cinthia Fernández

Peñoñori detalló que dicho partido se mostró interesada por ella luego de un fuerte discurso en Los ángeles de la mañana, en medio del motín en la cárcel de Devoto, en el contexto de la liberación masiva de presos, para evitar la propagación del coronavirus.

En ese momento, y teniendo el conocimiento de que la mamá de una compañerita de una de sus hijas estaba en ese lugar, Cinthia escribió en su cuenta de Twitter: “Increíble, ¡una mamá de una compañerita de mi hija está adentro! Ojalá estos delincuentes sucios la terminen. Por mí, paredón y balas, y de paso vaciamos las cárceles de estos hijos de p… de los presos, que mantenemos nosotros y siguen sin salir de la delincuencia”.

https://twitter.com/cinthifernandez/status/1253776196741054464 Increíble una mamá de una compañerita de mi hija esta adentro! Ojalá estos delincuentes sucios la terminen. Por mi paredón y balas y d pso vacíamos las cárceles d estos hijos de puta de los presos, que mantenemos nosotros y siguen sin salir de la delincuencia — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) April 24, 2020

Lejos de rechazar la propuesta, Fernández parece estar más que interesada en pelear por ese puesto. “Yo soy sincera y digo que no sé nada de política, pero eso no quita que no pueda aprender. Depende de la propuesta que me hagan”, expresó la propia Cinthia en una comunicación telefónica con De Brito. ¿Cambiará las tablas y las cámaras por el Congreso?