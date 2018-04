Quieren prohibirlo

“Hay que impedir que Maluma se convierta en parte de la oferta musical de las fiestas. Sus letras machistas, misóginas y degradantes hacia todos y hacia las mujeres en particular no deberían de formar parte del programa”, explicó en la propuesta la creadora de la idea, Carlota Lera.

“No paran de hacer campañas contra la violencia de género y el machismo y luego se les llena la boca diciendo que han conseguido que Maluma actúe en Palencia”, agregó en una entrevista a El País. “Realmente creo que no han escuchado sus letras, porque si no, no me explico cómo pueden sentirse orgullosos de traerlo”, sostuvo la joven a una publicación de Facebook de la ciudad que anuncia el recital.

La campaña juntó 1500 firmas en menos de 24 horas, pero por ahora, desde la municipalidad de Palencia “no hay intención de cancelar la actuación”.

15.000 firmas aspiran a conseguir para que Maluma no se presente en Palencia.

Antecedente

Esta no es la primera vez que se recogen firmas en Change.org contra el trabajo del cantante colombiano. Otra petición, que consiguió más de 90.000 firmantes, pedía la retirada de la canción y el videoclip “Cuatro Babys” por considerarla “absolutamente denigrante” para el género femenino.

