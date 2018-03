Maluma no tiene paz: Ahora atacó a Fonsi

Si bien fue a modo de juego para el programa 1 Has 2 Go de Billboard, el cantante oriundo de Medellín dejó claro que está harto de “Despacito”, el hit con el que su colega generó una revolución musical.

Todo comenzó cuando el colombiano tuvo que elegir entre tres canciones urbanas que no le agradaran: “El farsante” de Ozuna y Romeo Santos, “Mi Gente” de J. Balvin y Willy William y “Despacito” del puertorriqueño Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero.

“Amo a Luis Fonsi pero, hermano, estoy realmente cansado de escuchar la canción. Te amo, pero ‘Despacito’ se tiene que ir, bye”, indicó entre risas el intérprete de “Felices los 4”. En las redes no cayó bien el comentario del colombiano. “También estamos cansados de escuchar a Maluma”, “Maluma es un tarado, también se metió con Fonsi. Te falta mucho recorrido, pichón”, fueron algunas de las críticas. De momento y a diferencia de Alejandro Sanz, que salió al cruce de Maluma, Fonsi no se hizo eco del desaire de su par reguetonero.

Directo: “Te amo, pero ‘Despacito’ se tiene que ir, bye”, le dijo Maluma a Fonsi.

Shakira y Ricky, desplazados

Dentro de las opciones que le dieron en el juego televisivo en Billboard, el cantante de “Cuatro babys”, “El Perdedor” y “Borró Cassette” eligió a Marc Anthony por encima de Shakira y Ricky Martin.

“Marc se tiene que ir porque lo amo. Él es más que mi compañero en la música, es mi amigo, uno de los mejores”, aseguró Maluma, que hace pocas semanas generó polémica y sorprendió a sus seguidores al recibir un falso beso en la boca por parte del ex marido de Jennifer López arriba del escenario durante un concierto dio en Nueva York.

El sincericidio de Maluma con “Despacito” llegó días después del escándalo que protagonizó al burlarse con sus amigos de un tema de Alejandro Sanz en una publicación que hizo en Instagram Stories. “Maluma, hermano... vi tu videito... jajaja. No te rías de tu amigo (el chaval de pelo largo) porque no pueda cantar ‘Mi soledad y yo’. Él lo intenta, pero está un poquito alto de tono para él”, le contestó Sanz con un breve tono irónico a través de las redes.

“Aun así gracias por el homenaje.. Me emocionó veros cantando una canción mía.. esa es de hace 25 años... y ahí está, increíble, ¿no? De corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un video cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva el #respeto y el #compañerismo #música”, concluyó el español en su contundente descargo. Maluma no acusó recibo y al momento no le pidió disculpas ni aclaró el episodio.