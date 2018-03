En el corto se ve a Maluma fumando y a su amigo Llane, del grupo Piso 21, cantando algunos versos de “Mi soledad y yo”, uno de los tantos hits de Sanz. Pese a que parece un homenaje, Llane sólo intenta imitar el timbre de voz del español, ante la risa de Maluma, que entre bocanada y bocanada suelta un “hijoeputa”.

El video no fue del agrado de Sanz, que con mucha categoría le pidió que respeten su carrera. “Maluma, hermano... vi tu videito... jajaja. No te rías de tu amigo porque no pueda cantar “Mi soledad y yo’. Él lo intenta, pero está un poquito alto de tono para él. Aún así, gracias por el homenaje. Me emocionó veros cantando una canción mía. Esa es de hace 25 años. Y ahí está. ¿Increíble no? Y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un video cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo”, escribió, con los hashtags #respeto y #compañerismo.

Tras la respuesta de Sanz, Maluma recibió un reto desde su sello discográfico por la falta de respeto.

Como si fuera poco, las fanáticas del español salieron en su defensa y tuitearon en contra del colombiano. “Sanz le canta al amor y Maluma al machismo. ‘Cuatro babys’ es la gran prueba de la violencia de su discurso” y “De la dulzura de ‘Amiga mía’ a la atrocidad de este señor que sólo quiere sexo descartable hay un abismo”, fueron algunos de los mensajes.

Altura: Sanz le pidió al colombiano respeto con sus colegas y compañerismo.