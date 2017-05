"Quiero volver a dar otro buen espectáculo en México"

La invitación se concretó por el convenio que el centenariense tiene desde 2015 con Banner Promotions. Estuvo allí a fines de ese año, ocasión en la que venció en su estreno en el exterior al mexicano Eden “el Anestesista” Márquez por nocaut en la primera vuelta.

“Voy a entrenar a un gimnasio exclusivamente de boxeo. Quiero ir con un mes de anticipación para ir aclimatándome”, contó. “Esta es una pelea de prueba para ver qué se viene después. Si sale algo nos quedamos, sino, volvemos para hacer una defensa de la corona sudamericana en Neuquén”, apuntó el Rayo, quien este año recuperó la corona nacional. Se la ganó a Exequiel Luques Castillo, primero en la balanza porque el cordobés no dio el peso y luego arriba del ring por nocaut en el noveno asalto. Dos meses después alcanzó el cetro continental (venció por puntos a Damián Yapur).

“Estoy con muchas ganas, muy enfocado en la pelea de México, que de alguna manera va a deparar lo que vendrá para la segunda parte del año”, se ilusionó el neuquino, que suma 28 victorias, 14 por la vía rápida, y tiene una derrota.

Del rival dijo que tiene un “récord importante de 17 victorias, 13 por nocauts”. “Es diestro y, por lo que me contaron, es un peleador complicado y, como todo mexicano, aguerrido. Ellos son fuertes y se la aguantan. Creo que va a salir una pelea buenísima. Me va a permitir medirme y saber cómo estoy”, contó. “Espero -se ilusionó- que sea un lindo espectáculo como el que me tocó hacer en mi debut allí. La gente quedó enloquecida por el desarrollo y las manos que había conectado. Aunque esta vez no voy a combatir en el mismo lugar, sino en Guamúchil”.

“Quiero aprovechar esta chance. Cuando estuvo la última vez, venía de perder el título argentino y fue una experiencia muy buena, nos dio un envión importante. Allá entrenás a la mañana y a la tarde, se hace mucho trabajo físico y además se aprovechan mucho los sparrings”, contó.

2 campeones argentinos tiene Neuquén.

Además de Mauro, también es campeón Matías Vidondo (pesado). El Rayo tiene el cetro sudamericano; fue el cuarto en conseguirlo tras Bruno Godoy, Fabián Casanova y Aldo Ríos.