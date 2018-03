La diputada Marcela Campagnoli realizó las polémicas declaraciones a una radio de Mar del Plata, y dejó al descubierto la ignorancia en el tema.

“¿Qué es lo que te quiero decir? Contengamos a esa madre hasta la semana en la que le podamos sacar ese niño de su vientre para que pueda tener vida. Un montón de familias me han escrito y hay que pensar en los que quieren adoptar, los que no tienen hijos. Hay que darle una oportunidad para dar amor. La muerte nunca es una solución”, declaró.

“Hoy la ciencia puede decirle a la madre que en la semana 20, ese embarazo que vos no querés yo lo puedo sacar y le puedo dar vida en una incubadora y hacemos una adopción pre natal. Hay muchísimas herramientas que podemos utilizar para no generarle el trauma a esa mujer, que es de por vida. Tengo conocidas que han abortado y he acompañado espiritualmente a muchas”, agregó la diputada.

Campagnoli explicó que “la contención de la madre que no quiere tener ese hijo, es fundamental, porque las mujeres fueron diseñadas para dar vida, y matar algo que está en nuestros órganos nos genera traumas terribles, y hoy la ciencia, la neonatología ha avanzado tanto".