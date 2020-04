"Entiendo la situación pero yo no soy un saco de patatas con el que se puede hacer cualquier cosa... Quiero estar en un lugar donde se me quiera y se me respete", manifestó Rakitic en una entrevista con el diario catalán Mundo Deportivo.

El volante croata está en la lista de prescindibles y figura como uno de los futbolista que Barcelona le ofreció a Inter como parte de pago de Lautaro Martínez, aunque de todos modos su nombre no seduce al entrenador del conjunto italiano, Antonio Conte.

"Si sigo aquí, encantado; si no, será donde yo mismo decida, no donde a quien sea y le dé la gana decida. Esos comportamientos hacia mí ya saben que no me gustaron y lo tienen bastante claro. Eso es lo más importante", agregó el futbolista, de 32 años.

Rakitic tiene contrato hasta 2021 pero acepta que "hace dos años" se lo relaciona con una probable salida del club por su nivel irregular.

"Como dije siempre, poder jugar en Barcelona es el sitio perfecto. Yo lo que quiero es disfrutar y ayudar al equipo. Tuve una primera parte de la temporada muy rara, muy incómoda y sorprendente para mí, pero de ahí tengo que aprender varias cosas e ir mejorando", reconoció.

"Ahora lo más importante es estar a tope y acabar la temporada de la mejor manera posible. Después ya se analizará todo, pero mi idea es acabar ese contrato", agregó.

Finalmente, el ex Sevilla habló de la rebaja sustancial en los sueldos, y consideró necesario lo que se hizo: “Esta pandemia llevará a que muchos negocios se sientan muy perjudicados, y nosotros teníamos claro que entre nosotros teníamos que movernos”.

“Fue iniciativa de los capitanes, nosotros siempre hemos sido muy claros, y por supuesto había que hacerlo, solo había que mirar la manera de cómo hacerlo. pero no hemos dudado ni lo hemos discutido”, afirmó.

Tras el escándalo reciente dentro de la dirigencia del Barcelona, en donde seis directivos, incluido el vicepresidente del club dimitieron por diferencias con el presidente, Rakitic sentenció: “Espero poder confiar en la gente que está en el club, y ojalá esta parte se pueda tranquilizar lo antes posible, porque ahora lo que necesitamos es estar unidos”.

